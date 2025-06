Juve, 40 milioni e arriva il bomber dalla Premier: che colpo per Tudor

La squadra bianconera sta per chiudere un colpo in attacco: un big da 40 milioni che arriva dalla Premier League

Quanto può pesare un singolo cartellino rosso sul destino di un attaccante? A volte più di quanto si immagini. E se poi l’attaccante in questione è un talento pagato quasi 40 milioni solo un anno fa, la questione si fa interessante. La Juventus, in cerca di un nuovo centravanti per rafforzare il reparto offensivo, sta osservando con attenzione cosa succede dalle parti di Stamford Bridge. Ma prima di affondare il colpo, deve fare i conti con una questione ancora tutta da risolvere: Dusan Vlahovic.

Prima Vlahovic, poi il mercato

La posizione di Vlahovic è centrale, nel bene e nel male. Il suo contratto, in scadenza nel 2026 ma con alcuni nodi economici ancora sul tavolo, complica le strategie bianconere. Il serbo è un giocatore di valore, ma anche uno degli ingaggi più pesanti a bilancio. Rinnovare? Vendere? La risposta condizionerà inevitabilmente il prossimo passo della Juve in attacco. E mentre la dirigenza valuta tutte le opzioni, una pista inizia a scaldarsi: quella che porta a Nicolas Jackson del Chelsea.

Obiettivo Jackson: primi contatti per l’attaccante del Chelsea

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus ha già mosso i primi passi per il centravanti senegalese. Non si tratta di un semplice interesse: ci sarebbero stati anche dei contatti con l’entourage del giocatore, segnale che il profilo piace e che qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane.

Nicolas Jackson, classe 2001, è arrivato al Chelsea nell’estate del 2023 per circa 37 milioni di euro, dopo aver fatto molto bene con il Villarreal. Ma la sua avventura in Premier League, finora, non ha rispettato del tutto le aspettative. Alti e bassi, qualche gol importante, ma anche momenti di difficoltà e un’espulsione clamorosa al Mondiale per Club dopo appena quattro minuti dal suo ingresso in campo. Un episodio che ha lasciato il segno, tanto da far vacillare la fiducia del club londinese.

Contratto lunghissimo, ma addio possibile

Nonostante abbia firmato fino al 2033 – una durata quasi simbolica, dettata più da logiche finanziarie che da un reale vincolo tecnico – Jackson non è più considerato intoccabile. Il Chelsea ha bisogno di fare spazio e cedere un attaccante con mercato potrebbe essere una soluzione intelligente. Ed è qui che entrano in scena Juve e Napoli.

Napoli interessato, ma più freddo

Se a Torino i contatti sono già partiti, a Napoli per ora ci si limita a seguire l’evoluzione. De Laurentiis ha altri piani per l’attacco, e il nome caldo resta sempre quello di Lorenzo Lucca, per cui l’Udinese e il club partenopeo avrebbero già trovato un’intesa di massima. Tuttavia, il nome di Jackson resta nei radar, soprattutto in caso di rallentamenti o imprevisti nelle trattative in corso.

Jackson è il profilo giusto per Tudor?

La vera domanda, però, è se Jackson sia davvero il tipo di centravanti adatto al gioco della Juventus. Agile, rapido, con grande esplosività, ma forse ancora troppo discontinuo per essere un punto di riferimento fisso in un campionato esigente come la Serie A. Tudor ama gli attaccanti capaci di lavorare per la squadra, e da questo punto di vista Jackson ha margini di crescita ma anche molto da dimostrare.

Una scommessa che può diventare un affare

In un mercato dove le certezze costano care, puntare su un talento ancora in via di definizione potrebbe essere una mossa audace ma sensata. La Juve non vuole solo colmare un buco, vuole costruire un reparto offensivo giovane e dinamico. E Jackson, se inserito nel giusto contesto e con i giusti tempi, potrebbe diventare un investimento intelligente. A patto, però, che prima si chiarisca la questione Vlahovic. Perché con due punte così, difficilmente si potrà convivere.

Qualcosa si muove. Ma chi farà la prima mossa?

In un’estate che si preannuncia rovente, la Juventus osserva, parla e prepara il terreno. E se davvero dovesse aprirsi uno spiraglio con il Chelsea, il nome di Nicolas Jackson potrebbe diventare molto più di un’idea. Ma sarà sufficiente per convincere i tifosi e, soprattutto, Tudor? Il mercato è lungo, ma certi treni non passano due volte.