Sancho, la Juve ci prova sul serio: una cessione a sorpresa favorisce il suo arrivo

Il mercato dei bianconeri potrebbe vivere uno scossone importante, con la cessione di un nome a sorpresa e l’arrivo dell’esterno inglese

La Juventus è partita a rilento in questo calciomercato estivo 2025, ma promette colpi importanti nelle prossime settimane. La squadra allenata da Tudor è impegnata nel Mondiale per Club e, dopo un esordio vincente e convincente, ha intenzione di proseguire nel migliore dei modi all’interno del torneo.

Nel mentre, la società si concentrerà anche sul mercato, che dovrà portare inesorabilmente a dei rinforzi. Non solo, dopo l’ultima deludente stagione è facile aspettarsi anche degli addii. Proprio con le cessioni si potranno finanziare gli acquisti più importanti, per rendere la squadra competitiva ai massimi livelli possibili. Dopo 5 stagioni senza scudetto, anche nella prossima i bianconeri non partono come i favoriti.

Jadon Sancho alla Juve: Nico Gonzalez coinvolto nell’affare?

Tra i nomi di maggior interesse in queste ore in casa Juve, c’è quello di Jadon Sancho. L’esterno del Manchester United ha chiesto la cessione, nella speranza che la prossima esperienza sia quella giusta. Lo scorso anno, al Chelsea, non ha affatto brillato e i Blues hanno deciso di non riscattarlo. Dopo 5 gol e 10 assist farà ritorno all’Old Trafford, ma con le valigie in mano.

La società bianconera si era interessata al profilo del calciatore inglese già la scorsa estate, salvo poi essere battuta proprio dal Chelsea. Quest’anno riproverà con un tentativo concreto, utile anche a scalzare il Napoli, che era in contatto da giorni con il giocatore. Per riuscire a portare a compimento il colpo, però, bisognerà capire l’intenzione del Manchester.

Un’eventuale cessione a titolo definitivo, quella che lo United spinge a chiudere quest’estate, dovrà obbligare i bianconeri a una cessione. Secondo il Corriere dello Sport, uno dei nomi più indicati è quello di Nico Gonzalez. L’argentino è stato pagato ben 38 milioni lo scorso anno dalla Fiorentina, ma ha deluso ampiamente le aspettative.

Pochissimi gol, appena 5, e solo 4 assist. Nelle 35 presenze stagionali è mancata spesso anche la condizione e non è riuscito ad ambientarsi al mondo Juventus, specialmente con Thiago Motta. Il club starebbe quindi valutando un suo addio, ma per procedere alla cessione servirà la giusta offerta. Se dovesse arrivare la cifra più adatta, la stessa potrebbe essere reinvestita anche per arrivare a Jadon Sancho, completando così un’operazione importante in vista della prossima stagione.