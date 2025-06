Juventus, 8 cessioni per arrivare a Gyokeres: i nomi da sacrificare sul mercato

I bianconeri tenteranno ben 8 cessioni in rosa per arrivare ad acquistare l’attaccante dello Sporting Lisbona: chi sono i nomi in bilico

La Juventus sogna in grande e lo fa sperando nell’arrivo di Viktor Gyokeres. L’attaccante svedese è uno dei grandi obiettivi di mercato dei bianconeri, che sono intenzionati a regalare un colpo da 90 ai propri tifosi in vista della prossima stagione. Riuscire a chiudere la trattativa con lo Sporting Lisbona sarà complicatissimo e le cifre sono molto alte.

Gli agenti del calciatore sono in rotta di collisione con il presidente del club portoghese, venuto meno ad un accordo fatto dal precedente d.s. proprio con l’entourage del centravanti. Lo stesso, prevedeva che per 70 milioni di euro mr 50 gol stagionali avrebbe potuto lasciare il club. Con il cambio di direttore sportivo, il patron dello Sporting ha fatto cadere l’accordo e ora chiede 80 milioni per liberare il proprio giocatore.

Juventus, da Vlahovic a Douglas Luiz: 8 cessioni per Gyokeres

Per riuscire ad arrivare alla cifra richiesta dallo Sporting e permettersi anche l’ingaggio del calciatore, il Corriere dello Sport presenta un focus legato alle uscite nella rosa juventina. Ben 8 sacrificati che potrebbero diventare fondamentali per arrivare all’attaccante, richiestissimo anche dall’Arsenal, oggi in pole.

Tra le cessioni, quella più sicura è ovviamente legata a Dusan Vlahovic. Sarà proprio il serbo a lasciare spazio, eventualmente, a Gyokeres. Il costo del suo cartellino si è abbassato notevolmente, scendendo a circa 35 milioni di euro. Servono acquirenti e la dirigenza vorrebbe che non fossero italiani. Anche Douglas Luiz potrebbe diventare un sacrificato, per circa 25 milioni di euro abbondanti. Il fallimento stagionale lo porterebbe a un addio prematuro.

Sui 15 milioni la valutazione di Kelly, arrivato a gennaio e deludente nelle prestazioni. Cifra simile, che potrebbe lievitare a 20 per Mbangula, prospetto interessante ma poco sfruttato da Tudor nel finale della scorsa stagione.

A questi 4 nomi da cedere, che permetterebbero già di arrivare a 100 milioni, si potrebbe risparmiare ulteriore ingaggio con le uscite di Perin, che piace al Como, Milik, 0 presenze lo scorso anno, e i rientranti Rugani e Kostic. Ben 8 calciatori che riempirebbero le casse della società, pronta a reinvestire su Gyokeres e a tappare i buchi delle cessioni con altri piccoli colpi mirati e che non indeboliscano la rosa a disposizione di Tudor. Tutti i discorsi, ad ogni modo, saranno rimandati alla fine del Mondiale per Club.