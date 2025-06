Anticipa due avversarie e lo porta a casa: la Fiorentina prende la stella della Nazionale

La squadra viola porta a casa la stella della Nazionale: bruciata la concorrenza di due club italiani, è un colpo da novanta

Non ha ancora firmato ufficialmente, non può farlo ancora perché la situazione è in via di risoluzione con l’Al Nassr ma di fatto Stefano Pioli è già vestito di viola. Dopo l’addio a sorpresa di Raffaele Palladino che nel giro di due settimane è passato dal rinnovare il contratto alle dimissioni, Commisso non si è certo lasciato andare all’incertezza, anzi.

Il presidente della Fiorentina, dopo diversi nomi vagliati, è andato deciso sul grande ex, un tecnico di esperienza, Campione d’Italia e soprattutto gran conoscitore dell’ambiente viola. Pioli, evidentemente già stanco dei petroldollari e del campionato saudita, ha accettato con entusiasmo il ritorno in Italia, in una squadra con un progetto ambizioso e ben definito.

In attesa della firma ufficiale sul contratto, il tecnico emiliano sta già lavorando di concerto con la dirigenza viola per i prossimi acquisti sul mercato. La certezza si chiama Moise Kean, il calciatore imprescindibile per la Viola, vice cannoniere del campionato che punta a restare a Firenze, in un ambiente dove si è esaltato al meglio.

Fiorentina, Dzeko per l’attacco e riflessioni su Gudmundsson

Il primo colpo della Fiorentina è stato proprio nel reparto offensivo, a potenziare l’attacco che probabilmente perderà Gudmundsson. Sull’islandese – autore di una stagione non esaltante – ci sono riflessioni in corso in Toscana considerato come il riscatto non è certo economico.

Nel frattempo la viola ha chiuso con Edin Dzeko, il bomber che arriva dal Fenerbahce. Nonostante i 40 anni, l’attaccante è assolutamente integro: nell’ultima stagione in Turchia ha disputato 53 gare stagionali in tutte le competizioni, con Mourinho che di fatto non ha mai rinunciato a lui. Ed il bottino di reti è stato di assoluto spessore, ben 21 reti.

Commisso piazza il colpo: ecco la stellina dell’Under 21

Alla Fiorentina guadagnerà 1,5 milioni di euro netti a stagione che diventeranno 1,8 bonus compresi, meno dei due milioni messi sul piatto dal Bologna. Ingaggiato Dzeko, cui manca solo la firma ufficiale, la Fiorentina è ad un passo dal piazzare il secondo colpo: si tratta di Jacopo Fazzini, talento dell’Empoli e dell’Italia Under 21.

Accelerata importante da parte dei viola per la mezz’ala del club toscano per un affare che si chiuderà sulla base di 10 milioni di euro. La Fiorentina ha bruciato la concorrenza di Lazio e Torino per il classe 2003, con il centrocampista che era un pallino di Maurizio Sarri. Fazzini, invece, giocherà con la maglia viola, con i due club che dovranno solo sistemare la questione bonus.

Nell’ultima stagione solo 22 presenze con sei gol per il calciatore che è stato vittima di diversi problemi fisici che ne hanno frenato anche l’ascesa. Ora, però, sembra pronto a recuperare il terreno perso.