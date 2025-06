“Andrà via dal Napoli, scelta la destinazione”: il giocatore ha salutato Conte

Gli azzurri si apprestano a lasciar partire il loro primo giocatore, che ha già scelto la nuova destinazione: ai saluti anche con il tecnico leccese

Il mercato del Napoli inizia a sbloccarsi anche in uscita. La società dovrà sistemare diversi calciatori che non fanno più parte del progetto e che dovranno trovare una nuova destinazione. Tra i profili al rientro dai prestiti, passando per quelli che sono arrivati alla fine naturale del loro ciclo, saranno numerose le trattative sulle quali lavorerà il direttore sportivo Giovanni Manna.

Il dirigente sarà impegnato intensamente per riuscire a chiudere il prima possibile il maggior numero di operazioni, incassando cifre utili per essere reinvestite soprattutto negli acquisti di quest’estate. Definite già le partenze di Natan e Caprile, riscattati rispettivamente da Betis e Cagliari (quasi ufficiale la seconda ndr), saranno quasi una decina i profili ancora da collocare.

Ngonge lascia il Napoli: la destinazione dell’attaccante

Tra i calciatori vicinissimi a lasciare il Napoli c’è Rafa Marin, a un passo dal Villarreal. Subito dopo lo spagnolo, il giocatore destinato a salutare prima degli altri è Ngonge. L’attaccante ha avuto poco spazio nella scorsa stagione e ha inciso molto poco nelle occasioni in cui è sceso in campo. Conte non lo vede come un profilo all’altezza e già la scorsa estate c’erano state avvisaglie.

Secondo quanto riferito da diversi quotidiani sportivi nazionali, la priorità dello stesso Ngonge è il Torino. Nei granata ritroverebbe Baroni che lo ha lanciato al Verona e lo ha fatto acquistare proprio dal Napoli più di un anno fa. Il belga sa di poter trovare spazio come titolare con il Toro e spinge per far sì che l’affare si chiuda nel più breve tempo possibile.

La trattativa, però, si complicherebbe nel caso in cui si intrecciasse con quella legata a Milinkovic-Savic. Il Napoli, infatti, non vorrebbe spendere oltre i 18 milioni di euro per il portiere serbo, considerati già una cifra importante. Il Torino, invece, vorrebbe inserire Ngonge nell’affare, per abbassare il prezzo di Savic, ma procedendo con un prestito con diritto di riscatto.

La dirigenza partenopea sarebbe molto più propensa a procedere con un obbligo di riscatto e starebbe valutando anche di dare un valore molto più alto al calciatore, per abbassare le pretese legate a Milinkovic. Insomma, gli affari non sono semplici e le due trattative potrebbero presto slegarsi. Ngonge è destinato all’addio e il Napoli punta a chiudere l’uscita entro Dimaro.