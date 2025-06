Inter, acquisto a centrocampo: un po’ di esperienza se va via Calha

Una partenza che sa di passaggio di testimone. Tra nostalgie d’Oriente e nuovi incastri in mediana, l’Inter si prepara a cambiare pelle. La chiave potrebbe essere in una scelta semplice, ma pesante

L’affare Calhanoglu procede spedito, seppur con qualche intoppo. La cessione del centrocampista turco al Galatasaray sembra al momento un po’ macchinosa, ma la sensazione è che alla fine si farà. L’Inter fa resistenza perché non vuole svendere il suo calciatore, ma la decisione è presa: c’è l’idea, ormai maturata, di privarsi di Calha. È ancora un giocatore importante, ma va verso la fase calante della carriera e questa è forse l’ultima occasione per monetizzare seriamente.

Calhanoglu sta vivendo in questi giorni la corte serrata del Galatasaray, la sua squadra del cuore. Una società che da un po’ di tempo a questa parte ha cambiato pelle: non è più solo un simbolo nazionale, ma anche un club con forti ambizioni europee. Lo dimostra la strategia di mercato aggressiva, i nomi importanti già messi sotto contratto e la voglia di portare a casa anche lui, che lì è di casa per davvero.

C’è disponibilità economica, c’è voglia di stupire. L’idea di riportare a Istanbul un calciatore simbolico come Calhanoglu non è solo un’operazione romantica: è anche un segnale, un modo per alzare il livello della rosa e prepararsi a una Champions diversa, magari da protagonisti.

Inter, chi per il dopo Calhanoglu? Spunta anche l’idea Cristante

Una volta chiusa questa operazione, l’Inter si guarderà attorno per la sua sostituzione. Il progetto è chiaro: ringiovanire sì, ma con giudizio. Non troppo e non tutto insieme, per non rompere gli equilibri. E se oltre a Calha dovesse partire anche Mkhitaryan, che ancora non ha sciolto i dubbi sul futuro, allora sarà inevitabile un doppio innesto.

Il primo con un profilo più fresco, visto che come abbiamo analizzato di recente l’intenzione è quella di inserire uno se non due elementi giovani: si continua a tenere d’occhio Bernabe del Parma, che ha mostrato grandi cose, oppure Nicolo Rovella, se la Lazio decidesse di aprire. Ma poi c’è l’altro tipo di acquisto, quello che porta esperienza e solidità. E in questo senso, un nome da seguire è quello di Bryan Cristante.

Cristante ha un passato con Gasperini che lo conosce bene e lo stima, ma che oggi non lo considera incedibile. La Roma sta pensando di cambiare pelle e rinnovare lo spogliatoio. Pellegrini, Dybala, lo stesso Mancini: nessuno è più intoccabile. E quindi anche Cristante, con la giusta offerta, potrebbe lasciare. Dieci milioni potrebbero bastare. Non una cifra folle per un calciatore che garantisce copertura, ordine e affidabilità.

Non sarebbe il colpo da prima pagina, ma uno di quelli che servono quando si vuole competere su tre fronti. Un uomo squadra, uno che non si lamenta se parte fuori, ma che quando entra fa il suo. Chivu ha bisogno anche di questo. Di gente che magari non ruba l’occhio, ma tiene in piedi la baracca quando iniziano i tour de force. E se poi serve uno che si prende una responsabilità nei momenti di tensione, Bryan sa cosa fare.