Frattesi, l’Inter l’ha combinata grossa: questa volta non si torna più indietro

Il centrocampista e il club nerazzurro tornano al centro delle voci di mercato e questa volta non si può più tornare indietro: cos’è successo

Il rapporto tra l’Inter e Frattesi rischia di esseri compromesso nuovamente. Il centrocampista sembrava vicino a una cessione fino a poche settimane fa, poi l’addio di Inzaghi aveva fatto cambiare i piani ai nerazzurri, almeno apparentemente. Ma facciamo un passo indietro alla finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, un momento chiave di questa storia.

Frattesi non gioca neanche un singolo istante di quel match. Dopo essere stato il grande protagonista contro il Bayern Monaco agli ottavi e il Barcellona ai quarti, con due gol in extremis, Simone Inzaghi decide di non farlo scendere in in campo. Una disfatta storica contro i parigini e una rottura che appare insanabile tra il calciatore e il club. L’addio dell’allenatore e l’arrivo di Chivu, però, sembrava aver cambiato nuovamente gli scenari.

Frattesi di nuovo sul mercato? C’è anche un’italiana interessata

Quando tutto sembrava destinato a rimanere intatto, con prime pagine di giornale ad esaltare il futuro ruolo del calciatore in rosa, il terreno ha di nuovo iniziato a tremare sotto i piedi. L’Inter, infatti, ha bisogno di cedere e dopo l’arrivo di Sucic, il ruolo più indicato a subire modifiche è quello del centrocampo.

Dopo le partite con la nazionale, il giocatore si è fermato per infortunio e non ha mai partecipato neanche a un allenamento durante il Mondiale per Club, in cui è impegnata proprio l’Inter. Uno stop che avrebbe già condizionato il lavoro di Chivu e quello dello stesso giocatore, escluso dai nuovi meccanismi di gioco del tecnico, non per volontà propria.

Quello di Frattesi resta un nome appetibile sul mercato ed è per questo che l’Inter starebbe rivalutando di cederlo. Secondo il Corriere dello Sport, il suo nome rientrerebbe nel mini elenco che comprende anche Asllani e Calhanoglu. Il primo non ha richieste particolarmente onerose, mentre il secondo ha ricevuto solo un interesse dal Galatasaray, che non ha spinto sull’acceleratore.

Ecco dunque che Frattesi può tornare di moda come a gennaio, quando ci provò la Roma. Anche il Napoli è interessato, risultando un profilo perfetto per Antonio Conte, ma i 40 milioni chiesti dall’Inter allontanano i partenopei. Per evitare di rinforzare una diretta rivale, dunque, si guarderà anche all’estero, con rumors che coinvolgono anche l’Atletico Madrid. Ciò che sembra certo, è che questa storia sembra destinata a non concludersi con un lieto fine.