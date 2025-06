Lamine Yamal all’Inter, esplodono i social: “Ecco perché temporeggiano con Bonny”

Lamine Yamal all’Inter, la notizia è completamente inaspettata e fa sobbalzare dal divano i tifosi interisti. Social letteralmente impazziti

Parlare di Lamine Yamal come di un giovane promettente è ormai riduttivo. A soli 17 anni, il talento del Barcellona ha già mostrato qualità da veterano, giocando non solo titolare nel Barça, sia in Liga che in Champions League e all’Europeo con la Spagna, ma divenendo già l’autentico leader della squadra. E’ il classico giocatore che qualsiasi squadra vorrebbe avere con sé, e lo sa bene l’Inter, che ha avuto gli incubi per una settimana a causa della doppia sfida in semifinale di Champions League.

Nei due match con i nerazzurri lo spagnolo è stato un autentico incubo per la difesa nerazzurra, con un gol e un assist all’andata, mentre al ritorno solo un Sommer in versione fenomenale è riuscito a fermarlo e regalare l’accesso alla finale di Champions League all’Inter.

E se Lamine Yamal andasse all’Inter? Inutile fare analisi tattiche su come potrebbe giocare nella compagine nerazzurra, un giocatore simile farebbe la differenza in qualsiasi zona del campo, il problema semmai è un altro. Il talento spagnolo hha una clausola da ben 1 miliardo di euro con il Barcellona, che lo rende inaccessibile a qualsiasi squadra del mondo che non sia araba, per non parlare delle italiane.

Lamine Yamal all’Inter, i social esplodono: c’entra Bonny?

La fantasia dei tifosi è sempre fervida, soprattutto in tempi di calciomercato. Mentre l’Inter è alle prese con il possibile acquisto di Bonny dal Parma, la pagina satirica “Pastorizia Football Club” ha lanciato un post divertente su un fantomatico comunicato stampa dei nerazzurri sull’impossibilità di acquistare Lamine Yamal dal Barcellona, che ha una clausola da ben 1 miliardo di euro.

“Con una nota ufficiale il club nerazzurro spiazza tutti e dichiara che non intende pagare la clausola rescissoria di 1 miliardo di euro per accaparrarsi le prestazioni di Lamine Yamal.” Subito sono partiti i commenti dei tifosi, interisti e non, in cui si scherza sulla posizione economica del club non proprio felicissima da tanti anni a questa parte, con i tanti debiti che gravano sulle spalle del club.

“Ecco perché temporeggiavano per Bonny” ha scritto un tifoso nerazzurro, ma c’è anche chi pizzica Mkhitaryan e la frase degli “ingiocabili” detta qualche mese fa: “Siamo già ingiocabili, prendere anche Yamal sarebbe ingiusto nei confronti delle altre squadre”.

Che attacco sarebbe stato Yamal-Lautaro-Thuram?