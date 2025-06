“Sì, vado a giocare lì”: Darwin Núñez annuncia la sua prossima squadra

A volte basta una risposta detta col sorriso per scatenare una città intera. Un pomeriggio tranquillo diventa il preludio di un’estate bollente. E tra sussurri e conferme, qualcuno ha già iniziato a immaginare cosa succederà

Darwin Núñez è uno dei nomi caldi di questo mercato. E non per i soliti giochini da agenzia: stavolta c’è un’aria diversa, si percepisce. Il Liverpool è pronto a lasciarlo andare, lui è pronto a cambiare aria. E guarda caso, chi si sta muovendo più di tutti è il Napoli.

Non è un’idea nuova, e non è nemmeno un’operazione semplice. Ma è una pista concreta, portata avanti con metodo. Prima ci ha pensato il Milan, poi la Juve. Ma nessuna delle due ha avuto lo slancio per affondare il colpo. Antonio Conte invece l’ha capito. E infatti, lo ha messo in cima alla lista del suo Napoli.

A maggior ragione dopo l’arrivo di De Bruyne, che cambia tutto. Cambia la mentalità, cambia il ritmo, cambia le aspettative. Serve un centravanti che sappia correre, attaccare la profondità, creare spazi. Núñez in quel contesto può diventare devastante. Sarebbe parte di un’idea più ampia, dove anche Lukaku può coesistere quando non alternarsi con lui.

A scaldare davvero la piazza partenopea è stato Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli e connazionale di Núñez. Gargano ha raccontato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli di aver parlato direttamente con Darwin. E lì, in mezzo a chiacchiere tra uruguaiani, è uscita la frase che ha fatto partire la corsa alle condivisioni: “Sì, vado a Napoli. Aspetto di chiudere.”

Darwin Núñez al Napoli: la possibile formula del trasferimento

Basta questo per capovolgere tutto. Perché le voci di trattativa c’erano già, e da settimane. Ma ora c’è una conferma informale, detta fuori dai microfoni, riportata da una voce credibile. Núñez ha scelto. Vuole Napoli. Non per ripiego, ma perché evidentemente il progetto gli piace. Perché la prospettiva di giocare con De Bruyne e sotto Conte lo intriga.

E magari anche perché Gargano gli ha spiegato che Napoli, quando ti prende sul serio, non ti lascia più.

La palla ora è nelle mani dei dirigenti. Il Napoli ci sta provando sul serio: prestito oneroso con obbligo? Cessione definitiva con pagamento a tranches? Scambio con Osimhen? Si tratta. Il Liverpool fa il prezzo, ma sa che trattenere un giocatore scontento serve a poco. E se Núñez ha già detto sì, è chiaro che la pressione si sposterà tutta sul club.

I tifosi, intanto, hanno già deciso. Lo vogliono. Perché è giovane, perché ha margine, perché ha fame. Perché in una squadra che punta al riscatto, ci sta bene uno che si vuole riscattare. La sensazione è che manchi poco, anche se in queste situazioni il “poco” può durare giorni o settimane. Ma a volte una frase – detta di sfuggita, tra due amici – vale più di mille comunicati.

E se poi davvero andrà a finire così, qualcuno potrà dire: era tutto scritto in quel pomeriggio d’estate, quando Darwin ha sussurrato che sì, era pronto a venire qui.