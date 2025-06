Vlahovic al Milan, spunta un retroscena: “Rossoneri costretti a fare questa offerta”

I rossoneri si sono interessati all’attaccante serbo, ma saranno costretti a fare un certo tipo di offerta: i dettagli sul retroscena di mercato emerso

Dusan Vlahovic piace al Milan, che star seriamente ragionando su un’eventuale mossa per portare il serbo in rossonero. L’attaccante è in uscita dalla Juventus, dopo un’esperienza iniziata nel gennaio del 2022 e che non ha mantenuto tutte le aspettative prefissate. In 144 presenze, ha realizzato 57 gol, appena 8 in più di quelli fatti alla Fiorentina, dove aveva disputato quasi 40 gare in meno.

Tra un gioco non scoppiettante, la pubalgia e il caos dell’ultima stagione con Thiago Motta, il rendimento di Vlahovic è stato ben al di sotto degli standard ai quali aveva abituato. Senza contare che il classe 2000 potrebbe anche aver patito una certa pressione di indossare la maglia bianconera. Una serie di ipotesi che spingeranno il centravanti a dire addio, senza scordare l’aspetto economico.

Vlahovic, tentativo del Milan: perché l’offerta sarà obbligata

Proprio la questione contrattuale è stata una delle cause di forza maggiore che hanno spinto la Juve a inserire sul mercato il giocatore. Il suo stipendio attuale è di 12 milioni di euro, ritenuti da tutti un’enormità per l’attuale valore del giocatore, oltre che per gli standard del campionato italiano. I bianconeri hanno poi cambiato politica e una spesa simile non è più accettabile.

Non lo sarà di certo neanche dal Milan, che ha però fiutato l’occasione giusta per provare almeno a fare un tentativo per Dusan. La cifra necessaria per strapparlo alla Juventus, esseno anche arrivato a 1 anno dalla scadenza del contratto, è di appena 30/35 milioni di euro. Un affare per chiunque riuscirà a metterci le mani, almeno per il cartellino.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, infatti, sull’ingaggio le parti sono molto distanti. Il Milan ha fatto sapere di essere quasi costretta a poter offrire un massimo di 6 milioni di euro di stipendio al giocatore. Una volontà ferrea, che non avrebbe fatto impazzire lo stesso Vlahovic.

Il serbo ha rifiutato le avances di Arabia e Turchia, al momento, perché vorrebbe rimanere protagonista in un campionato più competitivo, proprio come Victor Osimhen, ma anche per lui il futuro resta appeso a un filo. La Premier League non chiama e la Juve ha fretta di vendere per cercare di reinvestire la cifra altrove, magari puntando proprio a un suo sostituto, che giocherà, a quanto pare, ancora insieme a Kolo Muani.