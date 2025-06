Inter, Acerbi si è quasi convinto: a breve la scelta sul suo futuro

Tra un gol storico e un gesto di troppo, Acerbi ha attraversato settimane piene di rumore. Ora, lontano dai riflettori, sta maturando una scelta diversa. Non è fuga, è forse l’unico modo per chiudere bene

Nelle ultime settimane si fa un gran parlare di Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter è stato protagonista negli ultimi tempi, e in tutti i modi. Nel bene per quella serata assurda col Barcellona, quando ha segnato in pieno recupero e ha portato l’Inter ai supplementari, spingendola in finale. Nel male per tutto il resto.

Una finale sbagliata, come tutta la squadra. Il rifiuto alla Nazionale di Spalletti. E poi quell’episodio controverso negli Stati Uniti, dove l’Inter sta giocando il Mondiale per Club.

La storia è nota: Acerbi si è scontrato con un tifoso del PSG che lo prendeva in giro per quell’errore in finale. Non l’ha presa bene. Si è avvicinato, muso duro, e gli ha detto che l’avrebbe “ammazzato di botte”.

Un’esagerazione, certo, ma anche uno scatto d’istinto che ha acceso il dibattito. Alcuni l’hanno giustificato, altri no. Ma al di là delle reazioni, c’è un fatto: tutta questa confusione non cambia la questione centrale. Acerbi deve decidere cosa fare adesso.

Il contratto con l’Inter scade il 30 giugno. Dopodiché, sarà libero. E per ora non ci sono segnali di rinnovo. Anche perché l’Inter ha un’idea piuttosto chiara: ringiovanire il reparto difensivo.

Acerbi, quale futuro? La pista Simone Inzaghi prende quota

Acerbi, con i suoi 37 anni, non sembra rientrare nei piani. Così sono circolate varie ipotesi. Dal ritiro, che qualcuno aveva pure dato per possibile, fino all’idea di un’ultima avventura in Italia, magari in una squadra che possa garantirgli spazio e centralità.

Ma nel frattempo, in silenzio, ha preso quota un’altra possibilità. Anzi, quella che fin dall’inizio è stata la più logica. Simone Inzaghi, l’allenatore che lo ha voluto e rilanciato sia alla Lazio che all’Inter, adesso è volato in Arabia Saudita. E lì, all’Al Hilal, lo vorrebbe con sé. Gli sta parlando da settimane, gli ha messo l’idea nella testa. E Acerbi, che inizialmente sembrava perplesso, giorno dopo giorno si sta convincendo.

L’Arabia è una scelta che fino a poco fa gli sembrava lontana, poco adatta al suo stile. Ma adesso ha iniziato a guardarla in modo diverso. Lontano dalle pressioni, con la possibilità di continuare a sentirsi importante. E anche di sistemarsi definitivamente, visto che parliamo di un contratto economicamente molto interessante. Per un calciatore a fine corsa non è poco.

Acerbi non ha ancora deciso, ma la sensazione è che ci siamo quasi. Dopo tutto quello che è successo, dopo le critiche, le difese, le polemiche, ci sta anche che voglia ripartire lontano. Con Inzaghi, con meno rumore, con la possibilità di chiudere in pace. E se davvero sarà Arabia, nessuno potrà dire che è stata una scelta comoda. Perché a volte, l’unica strada per stare meglio, è mollare tutto e seguire chi non ha mai smesso di credere in te.