Inter, arriva la vendetta su Fabregas: pronto il colpaccio dal Como

I nerazzurri starebbero studiando un colpo di mercato che potrebbe risultare quasi una vendetta sul tecnico spagnolo che ha rifiutato la panchina nelle scorse settimane

L’Inter potrebbe non aver digerito benissimo il rifiuto di poche settimane fa da parte di Cesc Fabregas. Il club 20 volte campione d’Italia starebbe infatti valutando un colpo in entrata che andrebbe a creare non pochi problemi alla rosa del tecnico spagnolo. Un acquisto mirato sul mercato, che sarà sicuramente utile al gioco di Chivu, ma che ha anche quel sapore di sgambetto all’avversario.

Sia chiaro, tutto assolutamente lecito, si tratta di mercato e ognuno deve pensare al proprio business. I nerazzurri sono pronti a versare anche cifre importanti per portare a termine l’affare. E la trattativa potrebbe entrare anche nel vivo nelle prossime settimane, come riferito questa mattina dai recenti rumors di mercato.

Inter, assalto al Como se parte Calhanoglu: il sostituto

Il nome individuato in casa Como, si legherebbe direttamente al futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato contattato dal Galatasaray, che prosegue nel suo corteggiamento. Fin qui, però, ancora nessuna offerta ufficiale e serviranno almeno 30 milioni di euro per portarlo via dall’Inter.

I nerazzurri sono consapevoli che il centrocampista non è più nel suo prime e il recente infortunio ne è l’ennesima dimostrazione. Il tempo passa e gli anni avanzano, motivo per cui il club aprirebbe a un’eventuale cessione in caso di offerta congrua.

E il sostituto? Il nome che piace in casa Como è quello di Da Cunha. Il classe 2001 è reduce da 3 gol e 2 assist nella passata stagione e la cifra del cartellino non dovrebbe allontanarsi troppo dai 15-20 milioni di euro. Lo lega un contratto forte, fino al 2029 e sarà estremamente complesso strapparlo dai biancoblu.

Ancora più difficile, però, è il sogno Ederson. L’Atalanta non lo valuta meno di 70 milioni di euro e con l’Arabia sullo sfondo diventerà quasi un’impresa riuscire ad acquistarlo. Ecco perché, con Sucic in grande spolvero nel Mondiale per Club, l’Inter potrebbe valutare Da Cunha come alternativa, specie in vista di quello che succederà con Asllani.

Nessuna conversazione fin qui, solo un interessamento, che potrà essere approfondito o meno nei prossimi giorni. A circa una settimana dall’apertura ufficiale del mercato, le parti potrebbero tornare a discutere, dopo il rifiuto categorico di Fabregas di sedersi sulla panchina interista.