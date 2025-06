Inter, salta l’acquisto di Bonny? Oaktree non vuole spendere i 25 milioni

L’affare Bonny-Inter potrebbe clamorosamente saltare a causa della decisione di Oaktree, che ha preso tutti di contropiede

Una Inter nel segno dei giovani. Dopo meno di un mese dalla tragedia sportiva di Monaco contro il PSG in finale di Champions, l’Inter ha cambiato radicalmente approccio, dando più spazio ai giovani nell’attesissimo evento del Mondiale per Club. Il passaggio di consegne tra Inzaghi e Chivu ha favorito il nuovo diktat di Oaktree, con il tecnico rumeno che ha già allenato la primavera nerazzurra e conosce bene tanti dei suoi talenti.

Se con l’Urawa Red Diamonds la scena se l’era presa Valentin Carboni, autore del gol vittoria al 92′, contro il River Plate a incantare i tifosi nerazzurri sono stati Petar Sucic e Pio Esposito, che hanno confezionato il gol segnato proprio dal 19enne di Castellammare di Stabia.

Chivu conosce benissimo Pio Esposito, avendolo già allenato in Primavera, così come Carboni, e non è da escludere che i due possano essere tra i protagonisti della prossima stagione nerazzurra. Un’evenienza che potrebbe cambiare anche il mercato.

Calciomercato Inter, salta Bonny? Il motivo che potrebbe interrompere la trattativa

Nel calcio, le gerarchie possono cambiare in un istante, e all’Inter lo sanno bene. Fino a qualche settimana fa, tutto sembrava apparecchiato per l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, l’attaccante classe 2003 del Parma, rivelazione della scorsa Serie A. Un affare da 20-25 milioni che si conciliava perfettamente con la “linea green” imposta da Oaktree, di investire sui giovani. A far vacillare la trattativa però potrebbero essere proprio due nerazzurri: Pio Esposito, fratello minore di Sebastiano, e Valentin Carboni, che tanto bene stanno facendo in questa prima parte di Mondiale per Club.

Una rete pesante in una competizione ufficiale FIFA, contro una delle squadre più titolate del Sud America, quella siglata da Pio Esposito. Ancora più pesante è stata quella di Carboni contro l’Urawa Red Diamonds, che ha regalato all’Inter una insperata vittoria al 93’ minuto. Marotta e Ausilio riflettono: se entrambi dovessero restare in nerazzurro, il budget di Bonny potrebbe essere dirottato per rinforzare la difesa, con Acerbi e De Vrij che sono ormai avanti con l’età e necessitano di un rincalzo più giovane per non rischiare di ritrovarsi con la coperta corta durante la prossima stagione.