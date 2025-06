“Noa Lang è come Koulibaly”: sui social scoprono l’inghippo sul nuovo acquisto

Il nuovo acquisto del Napoli potrebbe essere l’esterno olandese: ha una particolarità che lo accomuna a Kalidou Koulibaly

Solo alcuni dettagli ed il Napoli metterà a segno il terzo acquisto di una campagna acquisti che ha già portato in azzurro Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti in attività. Gli azzurri lavorano senza sosta per un mercato faraonico e la costruzione di una squadra che possa difendere il titolo appena conquistato e disputare una Champions League all’altezza.

Se al momento non è più arrivata alcuna ufficialità dopo il centrocampista belga ed il difensore Marianucci, la dirigenza lavora sotto traccia per concludere le altre operazioni necessarie per rinforzare la rosa. Il reparto offensivo è ora la priorità: e non si può non partire da Darwn Nunez, il bomber uruguaiano in uscita dal Liverpool.

Si tratta con i Reds per trovare l’accordo sul costo del cartellino – 55 milioni la richiesta – con il calciatore che ha già dato il via libera al trasferimento in azzurro. Al momento è in Uruguay ed attende l’ok per prendere un aereo direzione Napoli e scrivere una nuova pagina della sua carriera calcistica, che dev’essere di riscatto dopo una stagione non esaltante in riva al Merseyside.

Lang dal PSV al Napoli: affare da 28 milioni

Nunez come alter ego di Lukaku, ma anche un esterno offensivo sinistro, che a Napoli manca dall’addio di Kvaratskhelia, considerato come l’interregno di Okafor non sia stato propri indimenticabile. In attesa che il Bologna abbassi le pretese per Ndoye, ad un passo c’è Noa Lang, laterale olandese del PSV Eindhoven.

Brevilineo, piede destro che agisce e corre sulla corsia mancina, Lang era seguito già dallo scorso gennaio, con l’affare che non andò in porto per le richieste esose del club olandese. Ora, però, i tempi sono maturi per il trasferimento che si dovrebbe chiudere a circa 28 milioni di euro.

Lang, quindi, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo esterno del Napoli. E porta con sé già un piccolo intrigo. Sembra sconosciuta la reale altezza del calciatore. Se, infatti, sul sito ufficiale del PSV Eindhoven non è menzionata, sono diverse le versioni.

Wikipedia indica in 179 centimetri la sua altezza, addirittura ben nove in più di quelli riportati da Transfermarkt e Sofascore. Sono 173 i centimetri indicati da altri siti, per un mistero che forse sarà risolto solo al momento dell’annuncio ufficiale del Napoli.

Lang come Koulibaly: quell’aneddoto particolare che li accomuna

E proprio riguardo l’altezza, i più attenti, avranno certamente ricordato quanto accaduto nel 2014, al momento dell’acquisto da parte del Napoli di Kalidou Koulibalu. Un aneddoto raccontato poi dallo stesso patron De Laurentiis. In quell’anno la squadra azzurra era guidata da Rafa Benitez e come rinforzo in difesa arrivò proprio il gigante senegalese dal Genk.

Già, gigante ma non proprio per tutti. De Laurentiis era in possesso di informazioni secondo cui Koulibaly fosse alto 192 centimetri, sei in più dell’effettiva altezza del centrale. Una situazione che stava inducendo quasi a chiedere i soldi indietro al club belga. Koulibaly, poi, nel corso degli anni, è diventato baluardo quasi impossibile da superare ed uno degli idoli della tifoseria azzurra.