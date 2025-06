Altro che Napoli, è un’altra la regina della Serie A: è la nuova Atalanta: Champions assicurata

La Serie A ha la vera regina del mercato: non è il Napoli, c’è un club che ha già investito 50 milioni di euro e ne ha pronti altri 40

Kevin De Bruyne e Luca Marianucci già ufficializzati, Juanlu, Noa Lang, Musa o Chiesa e pure Darwin Nunez nel mirino. Un Napoli stellare quello che stano provando a costruire De Laurentiis, Manna e Conte di concerto con tutta la dirigenza azzurra.

Una squadra che possa lottare sia per il campionato, difendendo il titolo appena vinto e provando a conquistare un bis storico, mai accaduto nella storia del club, ma anche fare bene in Champions League nella stagione che condurrà al centenario del club, nato nel 1926.

Napoli protagonista, quindi, verrebbe da dire la regina della Serie A senza alcun dubbio, almeno sul mercato. Eppure non è esattamente così. C’è un altro club che sta facendo davvero la parte del leone in questa sessione estiva di calciomercato che peraltro prenderà il via ufficialmente soltanto l’1 luglio.

Un club inimmaginabile, che mira a spodestare l’Atalanta come nuova rivelazione del massimo campionato. D’altronde gli orobici hanno chiuso un ciclo durato nove anni con l’addio di Gasperini e sono in fase di riassestamento con l’ingaggio di Ivan Juric. E così questa società è pronta a sfruttare questa sorta di “vuoto di potere”.

Como show: già 50 milioni investiti

Si tratta del Como dei fratelli Hartono, tra gli uomini più ricchi del Pianeta e proprietari della società lariana. Un mercato fin qui scintillante che ben spiega la volontà della società di conquistare al secondo anno in A l’Europa che conta, la Champions League dopo il decimo posto della scorsa stagione.

Cesc Fabregas è stato blindato anche per questo: la proprietà ha respinto al mittente ogni tipo di proposta proprio per iniziare un ciclo con il tecnico spagnolo. In attesa di capire se il Como anche nella prossima stagione potrà contare su Nico Paz (il Real Madrid però non ha esercitato il diritto di riscatto) ha già speso sul mercato 50 milioni di euro.

Il primo grande colpo del Como è stato Martin Baturina, pagato 25 milioni di euro alla Dinamo Zagabria tra parte fissa (18 milioni) e bonus (circa sette). Altri 28 totali (22,5 di parte fissa e 5,5 di bonus) sono stati invece investiti per Jesus Rodriguez del Betis Siviglia.

Hartono senza freni: altri 40 milioni e doppio colpo dal Milan

Investiti 50 milioni per due soli calciatori, il Como però non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi. Sono pronti altri 40 milioni di euro per due colpi, sempre di livello, che darebbero ancor più lustro alla rosa lariana. Si tratta di Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan ed Alvaro Morata.

Il centrale sta riflettendo sul trasferimento ed è dubbioso anche per la volontà di tornare in Germania, il suo Paese natìo, e giocarsi le chance di andare al Mondiale con la “Die Mannschaft”. Il centravanti, invece, ha già trovato un accordo con il Como.

Operazione da 40 milioni totali (25 la valutazione per il centravanti, 15 per il bomber) che potrebbe chiudersi anche in tempi brevi se i rossoneri risolveranno la questione prestito con il Galatasaray (il club turco, secondo accordi dello scorso gennaio, dovrebbe averlo fino al prossimo gennaio).