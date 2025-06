Allegri beffa Gasperini: il colpo basso sul mercato già infiamma la sfida

Il mercato impazza ed arriva il colpo basso da parte del tecnico del Milan a Gasperini: ora c’è un problema davvero grande

Max Allegri sta faticosamente cercando di costruire un Milan all’altezza in vista della prossima stagione. Un lavoro di concerto con il ds Tare che non è certo semplice: basti pensare come nessun acquisto di livello sia stato portato a termine. La cessione di Reijnders è stata dolorosa, l’olandese non è stato ancora rimpiazzato.

Modric dovrebbe arrivare a parametro zero, per la mediana si lavora anche per Samuele Ricci del Torino e Xhaka del Bayer Leverkusen: rumors al momento, trattative in piedi ma non ancora concluse proprio come quella per Jashari del Club Brugge. Anche in difesa De Cuyper e Leoni sono obiettivi tangibili ma al momento nessuna trattativa né conclusione di essa si può registrare.

La sessione estiva non è ancora iniziata, certo, ma altri club si stanno muovendo già per tempo e l’immobilismo sta rendendo nervoso Max Allegri. Stessa situazione che sta accadendo a Roma, sponda giallorossa. Gasperini non si aspettava probabilmente una situazione statica al momento per quanto riguarda i giallorossi, con la dirigenza impegnata prima a vendere e poi ad acquistare.

Milan, è lui il “primo colpo”: l’ha voluto Allegri

Milan e Roma, insomma, stanno affrontando quasi la stessa situazione ed al momento non sembra esserci spiraglio per una mossa che cambiare la situazione in uno dei due club. Eppure Max Allegri sta per tirare un colpo basso al suo collega giallorosso proprio in termini di mercato.

Un calciatore conteso dalle due formazioni sembra sempre più diretto a vestire il rossonero nella prossima stagione. Il calciatore in questione è Alexis Saelemaekers, di proprietà del Milan ma in prestito alla Roma nel campionato appena terminato. Il belga è stato autore di una stagione più che positiva, con sette reti ed altrettanti assist in 32 gare, tanto da essere perfino fondamentale nella rimonta in Serie A della Roma di Claudio Ranieri.

Le prestazioni del calciatore avevano spinto la Roma ad intavolare una trattativa con il Milan per l’acquisto. Dai 30 milioni chiesti inizialmente, però, i rossoneri hanno cambiato strategia: il belga è diventato incedibile. Allegri lo stima e lo vuole con sé nella prossima stagione in quanto lo considera come il perfetto alter ego di Pulisic ma anche un calciatore in grado di giocare terzino destro ed occupare l’intera corsia mancina.

Un vero e proprio jolly che si adatta bene sia ad un modulo che prevede la difesa a tre che in uno con la difesa a quattro. Di fatto impossibile da privarsene, tanto che Allegri ad alcuni tifosi della Roma incrociati in Sardegna avrebbe detto un perentorio “Resta con me” spezzando ogni possibilità.

Un brutto colpo anche per Gasperini che nel suo 3-4-2-1 già immaginava di poter utilizzare il belga a tutta fascia oppure sulla trequarti. Va da sé come la Roma dovrà ora acquistare anche un calciatore con le caratteristiche di Saelemaekers.