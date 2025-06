Napoli, Ndoye è un gran colpo ma non per il Fantacalcio: il motivo

Un esterno che ha già lasciato il segno contro il Napoli, pronto a vestire l’azzurro. Conte lo vuole per dei motivi precisi, che però ai fantacalcisti non piaceranno molto…

Il mercato del Napoli è stato il primo fra le big di Serie A a prendere il volo. E non per caso: si è partiti con Kevin De Bruyne, un colpo a parametro zero chiuso con una velocità quasi sospetta, appena finito il campionato. Una trattativa accelerata nelle ultime giornate e poi ufficializzata con tempismo chirurgico. Subito dopo, ecco l’ufficialità di Luca Marianucci, già preso dall’Empoli da un po’ ma messo nero su bianco solo a giugno.

Ora si entra nella fase calda. Quella che riguarda gli esterni, quelli che Antonio Conte ha chiesto a gran voce. Uno potrebbe essere Noa Lang, ma non è affatto escluso che arrivi anche Dan Ndoye insieme a lui. Anzi, è proprio lui il preferito del nuovo allenatore. L’esterno del Bologna che ha segnato un gran gol di tacco proprio al Napoli, e che da quel giorno si è preso un posto speciale nella testa del tecnico.

Conte lo vuole. Il Napoli lo ha già convinto. Il Bologna fa muro, ma la sensazione è che alla fine l’accordo si troverà. E Ndoye vestirà l’azzurro. Il problema, semmai, riguarda chi si occupa di Fantacalcio. Perché Ndoye è un gran colpo per una squadra che vuole vincere il campionato. Ma rischia di essere una delusione per chi vuole vincere l’asta.

Lo scorso anno ha fatto sognare chi lo ha preso a pochissimo: un paio di crediti, magari uno solo, e poi via con otto gol in campionato. Di cui uno, guarda caso, proprio contro il Napoli. Ma attenzione: adesso la percezione è cambiata. Da De Bruyne in giù, Napoli sarà una squadra gettonatissima per i fantallenatori, e anche Ndoye sarà pagato tanto. Forse troppo.

Ndoye al Fantacalcio: attenzione se arriva al Napoli

E qui arriva il punto: varrà quei soldi al Fantacalcio? Probabilmente no. Non stiamo dicendo di evitarlo. Stiamo dicendo che non è un top. Non è un giocatore da cui aspettarsi caterve di bonus. Perché nella testa di Conte, Ndoye sarà il nuovo Politano. Ovvero l’esterno equilibratore. Quello che si sacrifica, che copre, che si mette al servizio della squadra. E che magari rinuncia a un paio di gol per fare il lavoro sporco.

Matteo Politano, quest’anno, ha chiuso con 3 gol e 4 assist. Non pochi. Ma neanche numeri che ti fanno vincere il Fantacalcio. Ndoye farà lo stesso percorso, se non addirittura uno più sacrificato. Perché se davvero dovesse arrivare anche un altro esterno più tecnico – Lang o addirittura Sancho – toccherebbe a lui abbassare il baricentro e correre anche per gli altri.

Ed è proprio questo il motivo per cui Conte lo vuole così tanto. Perché è uno che sa fare il gregario. Che ripiega. Che si adatta. E che per un allenatore è oro. Ma per il Fantacalcio, no.

Il consiglio è semplice. Prendetelo, se vi capita. Ma non spendete troppo. Non fatevi ingolosire dal nome nuovo o dai numeri della scorsa stagione. Ci sono profili più adatti a farvi vincere l’asta. Ndoye potrà farvi prendere voti buoni, ma non vi farà fare il salto. Non è lì per questo.