L’Inter ha deciso: alle spalle della Thu-La un “vice” di 42 anni

Dalle partite del Mondiale per Club arrivano segnali chiari. L’Inter cambia strada e punta su chi ha mostrato personalità e fame. E dietro la Thu-La sta per nascere una nuova coppia…

Il Mondiale per Club sta servendo anche a questo. A mettere a fuoco decisioni che vanno ben oltre il torneo. Serve a Tudor, che sta ricevendo indicazioni più dalle sconfitte che dalle vittorie della sua Juventus. Ma serve soprattutto a Christian Chivu, che si sta guardando attorno e sta segnando mentalmente chi portare con sé nella prossima stagione.

Un lavoro prezioso, soprattutto su quei giocatori rientrati dai prestiti. Alcuni li conosce bene, visto che li ha già allenati nella Primavera nerazzurra. Altri li ha affrontati, magari a Parma. E oggi se li ritrova lì, con la maglia dell’Inter e l’occasione di giocarsi qualcosa.

Un esempio? Valentin Carboni. Ha segnato, ha parlato chiaro. Vuole restare. Anche da mezzala, se serve. Ma quello che più di tutti ha spostato qualcosa è Francesco Pio Esposito. Anche lui al primo gol in maglia nerazzurra. Ma soprattutto autore di una prestazione da adulto. Una di quelle che fanno saltare i piani iniziali. Che ti costringono a rivedere tutto.

In realtà un’idea c’era già. L’Inter sta per chiudere Ange Yohan Bonny, pupillo di Chivu a Parma. 22 anni, costo dell’operazione 24 milioni. Doveva essere la quarta punta. Ma ora le carte si stanno rimescolando. Esposito ha fatto vedere qualcosa di diverso. Una maturità che non era prevista nei calcoli di partenza.

Pio Esposito e Bonny, 42 anni in due: il futuro è loro, ma anche il presente

Bonny, per caratteristiche, ricalca molto Marcus Thuram. Potenza, gamba, profondità. Esposito invece è una punta più d’area, ma col fiuto da attaccante vero. Quello che quando non si segna da un po’, una palla in area te la mette dentro. Un altro tipo di risorsa, da usare quando serve cambiare spartito.

Ora la sensazione è che l’Inter voglia affidarsi proprio a loro due come prime alternative alla Thu-La. Due ragazzi che insieme fanno 42 anni, eppure sono già dentro il progetto. Non per fare numero. Non per motivi di bilancio. Per scelta tecnica. Perché quando i grandi club lavorano bene, i rincalzi non si comprano. Si preparano.

E questo non vuol dire che non ci sarà spazio per una quinta punta, magari più esperta. Ma al momento le intenzioni sono chiare. Esposito e Bonny sono dentro. Saranno loro la terza e la quarta opzione in attacco. Il resto si vedrà, strada facendo.

Per ora, l’Inter ha deciso. E ha deciso con coraggio. Dando fiducia a chi sta dimostrando di meritarsela. Con un futuro che ha già preso forma, e con due ragazzi pronti a spingere la porta. Non servono età col “3” per essere pronti. Basta giocare come se si fosse già lì da una vita.