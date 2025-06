Inter, ecco il centravanti: Chivu ha chiesto anche un top player in un ruolo ben preciso

Cristian Chivu dopo Sucic e Luis Henrique abbraccia il terzo rinforzo. Il tecnico rumeno ha però chiesto un altro acquisto in un ruolo preciso

Lo sanno anche i muri che l’Inter ha bisogno di un centravanti. Correa ed Arnautovic hanno preso altre strade, con i loro contratti non rinnovati, Thuram e Lautaro Martinez sono quindi rimasti gli unici bomber a disposizione di Cristian Chivu. In verità ci sarebbe anche Taremi, ma l’iraniano è bloccato nel suo Paese a causa della guerra con Israele.

Al di là di tutto, dopo una stagione non esaltante, vi sarebbero riflessioni sul conto dell’ex Porto. In rosa c’è anche il giovane Pio Esposito, un talento che anche in maglia nerazzurra sta già dimostrando di che pasta sia fatto. Basti vedere il gol realizzato al River Plate nel Mondiale per Club.

Anche in questo caso, però, riflessioni in corso perché potrebbe tranquillamente essere ceduto in prestito per continuare a farsi le ossa, perché magari ritenuto non ancora pronto per l’Inter. In Viale della Liberazione, però, valutano anche la sua permanenza come quarta punta e chiudere con Bonny il rafforzamento del reparto.

Chivu esulta per Bonny ma chiede un altro colpo: c’è un ruolo scoperto

Eh sì perché l’attaccante del Parma è in dirittura d’arrivo. Si chiuderà sulla base di 23-24 milioni di euro più bonus legati a rendimento individuale e di squadra. Così si sono convinti i Ducali a cedere il loro centravanti che Chivu conosce benissimo per averlo allenato negli ultimi mesi.

Il talento francese sarà quindi il terzo colpo dopo Sucic e Luis Henrique e potrà dare respiro sia a Lautaro che a Thuram, considerato come le sue caratteristiche si sposino bene con entrambi gli attaccanti.

Arrivano i rinforzi, quindi, ma Cristian Chivu continua nelle sue richieste alla dirigenza nerazzurra. Marotta ed Ausilio, com’è noto, devono tenere d’occhio il bilancio ma al contempo proveranno ad accontentare l’allenatore che ha chiesto l’arrivo di un trequartista.

Un ruolo, questo, per nulla coperto nella rosa dell’Inter. D’altronde Inzaghi ha sempre puntato sul 3-5-2, un modulo che per l’appunto non prevede un fantasista. Come spiega Sportmediaset, il grande obiettivo è solo e principalmente uno: Nico Paz.

Inter, non solo Nico Paz: nel mirino un altro top player

Il trequartista del Como è senza dubbio il calciatore maggiormente apprezzato dalle parti di Viale della Liberazione. Marotta ci ha provato, lo stesso vicepresidente Javier Zanetti è stato visto a colloquio con il padre del ragazzo. Protagonista di una stagione di spessore, il calciatore è però ritenuto incedibile dal Como.

I nerazzurri ci proveranno, consci di come anche il Real Madrid possa entrare in gioco sfruttando la clausola di recompra da nove milioni valida fino a lunedì. Se non dovesse arrivare la fumata bianca, a Valdebebas c’è un altro profilo molto gradito alla dirigenza nerazzurra.

Si tratta di Arda Guler, trequartista turco che nella scorsa stagione è stato utilizzato con il contagocce da Carlo Ancelotti. Il classe 2005 vuole restare a Madrid ma al contempo sarebbe pronto a valutare ogni possibile opzione in caso venga utilizzato pochissimo anche da Xabi Alonso.