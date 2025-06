Milan, il gesto di Allegri che “cancella” Conceiçao: nuova rivoluzione sul mercato

Max Allegri ha “cancellato” Sergio Conceiçao così: il gesto è clamoroso, il tecnico rossonero ripartirà da lui

Riorganizzare e ricostruire, con il chiaro obiettivo di tornare ad essere competitivi. L’obiettivo in casa Milan è chiaro, il ds Tare ed il tecnico Max Allegri lavorano in sinergia nell’unica direzione possibile. Il campionato scorso è da cancellare con un colpo di spugna eccetto per la Supercoppa Italiana, il quarto posto è una priorità assoluta, considerato come i proventi della Champions League siano vitali per il bilancio.

Il Milan, in vista del prossimo campionato, ha un vantaggio di non poco conto, l’assenza delle coppe. Una situazione che Antonio Conte a Napoli ha sfruttato alla perfezione, vincendo addirittura lo scudetto. Non si chiede al livornese di fare altrettanto ma almeno una stagione da protagonista. Ecco perché il mercato sta andando in tale direzione.

La partenza di Reijnders al Manchester City in cambio di 70 milioni di euro è stata un duro colpo per i rossoneri: un addio necessario anche per rimpinguare le casse rossonere. Tare ed Allegri, nel frattempo, si sono già mossi in vista del sostituto. Sono addirittura due i colpi in arrivo: con il Torino accordo trovato per Samuele Ricci che di fatto sarà il nuovo play e poi c’è quel Luka Modric che non ha bisogno certo di presentazioni tantomeno di sprecare inchiostro vista la sua grandezza.

Milan, in mediana sarà il punto fermo: Conceiçao l’aveva bocciato

Allegri ha però le idee ben chiare ed ha già sconfessato Sergio Conceiçao in un aspetto. Anzi, in un calciatore ben preciso. Il riferimento è a Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, nella scorsa stagione, ha giocato con il contagocce, colpa anche di una serie di infortuni che l’hanno frenato non poco.

Una situazione che sembrava spingere il calciatore verso l’addio. Almeno prima dell’arrivo di Max Allegri. Il tecnico livornese ha un debole per i centrocampisti box-to-box in grado di arrivare anche in doppia cifra in termini realizzativi. Un po’ come Reijnders, autore di 10 gol la scorsa stagione. Già però 10 è anche il numero dei gol realizzati da Loftus-Cheek due stagioni con la maglia del Milan tra campionato e coppe.

Loftus-Cheek, per rendere al meglio, ha bisogno di sentirsi parte integrante del progetto ed Allegri è pronto a metterlo al centro del nuovo corso rossonero, avendo ben chiara un’idea in mente: vuole rilanciare il calciatore, tanto da aver blindato la sua partenza.

Tutto bloccato anche per quanto riguarda Xhaka. Uno dei grandi acquisti dell’estate, almeno nelle intenzioni del club rossonero, uno dei colpi per completare la mediana. Tare il suo l’ha fatto: accordo trovato con il calciatore per un triennale da quattro milioni a stagione. Furlani aveva invece il compito di chiudere l’operazione con il Bayer Leverkusen.

I 10 milioni messi sul piatto, però, non sono stati ritenuti sufficienti dalla Aspirine che ne chiedono almeno 17/18 per il nazionale svizzero. Ecco perché l’operazione si è bloccata, congelata all’improvviso perché dalla proprietà non è arrivato il disco verde per un altro rilancio.