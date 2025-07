Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic

Giuseppe Marotta lo stratega nerazzurro: Calhanoglu pronto all’addio, già scelto chi prendere al suo posto, è un talento più forte di Hakan

L’eliminazione contro la Fluminense al Mondiale per Club ha di fatto innescato uno scenario che in pochi potevano anche solo immaginare. L’Inter che fino a poco più di un mese fa lottava per conquistare il Triplete, si è sciolta come neve al sole, vittima probabilmente dei suoi errori ma anche di una cavalcata quasi perfetta che però si è chiusa con un pugno di mosche in mano.

E così il castello costruito da Simone Inzaghi si è sfaldato, crepa dopo crepa. Il tecnico è volato in Arabia Saudita e lo spogliatoio si è trasformato in una polveriera dove lo “j’accuse” è diventato lo spot preferito. Lo sfogo di Lautaro Martinez ha scoperchiato un vaso di Pandora e lasciato tutti perplessi, le parole del presidente Marotta anche.

Calhanoglu nel mirino che ha risposto per le rime sui social, per una controreplica tanto piaciuta a Marcus Thuram da piazzare un bel like. Ed il puzzle, di fatto, è finito: un tutti contro tutti, con Chivu ora chiamato a raccogliere i cocci. Di certo c’è che l’esperienza di Calhanoglu all’Inter si può definire conclusa.

Inter, altro che Rovella: scelto il nuovo regista

Impensabile anche solo immaginare che il turco possa proseguire in nerazzurro, considerato anche il richiamo forte della Turchia e del Galatasaray, in un calcio forse di un livello inferiore ma pur sempre di casa. Resta solo da capire quando si consumerà l’addio nelle tempistiche, fondamentali per l’Inter per poter poi procedere alla sostituzione del calciatore.

Rovella della Lazio è un’opzione ma Marotta si è già mosso verso un altro obiettivo, decisamente più allettante. Il solo soprannome fa capire le potenzialità di questo calciatore. “Il nuovo Kroos”, un appellativo che di certo è sinonimo di qualità. Il riferimento è ad Angelo Stiller, classe 2001, nazionale tedesco ma di origini croate e statunitensi.

Cresciuto nel TSV Milbertshofen, club della periferia di Monaco, entra poi nel Bayern fino a debuttare in prima squadra, Nel frattempo cresce sotto l’ala protettrice di Hoeness che diventa una sorta di padre sportivo. E così Stiller lo segue all’Hoffenheim e poi allo Stoccarda dove milita tutt’oggi.

Una crescita esponenziale del calciatore con i dati statistici che non mentono affatto: per duelli vinti e precisione nei passaggi è molto simile a Calhanoglu ma in questa stagione ha addirittura superato il turco per verticalità. Insomma, un calciatore di grande valore con l’età giusta per il nuovo progetto varato da Oaktree.

Marotta, pronta la trattativa con lo Stoccarda: c’è una contropartita

All’Inter resta solo da intavolare una trattativa con lo Stoccarda. Con il club del Baden-Württemberg i rapporti sono ottimi con Marotta che già nelle scorse settimane aveva chiesto informazioni per un altro gioiellino del club, Nick Woltemade. Ed ora il patron nerazzurro potrebbe nuovamente bussare alla porta della società tedesca per il regista.

I nerazzurri, peraltro, hanno un’arma da sfruttare: allo Stoccarda piace molto Aleksander Stankovic, figlio di Dejan e centrocampista classe 2005 rientrato in Svizzera dopo il prestito al Lucerna. Sono naturalmente differenti le valutazioni dei calciatori, con l’Inter che dovrebbe aggiungere un conguaglio economico ma c’è una base per poter lavorare.