Inter, è UFFICIALE l’accordo: dopo Bonny ha firmato anche lui

Inter, dopo l’acquisto di Bonny la società ufficializza il nuovo accordo raggiunto con il calciatore. Ha appena firmato

Dal possibile Triplete alla “tripla” disfatta culminata con la disastrosa finale di Champions, gli ultimi mesi in casa Inter sono stati a dir poco horror. Dulcis in fundo, è arrivata l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club per mano del Fluminense, arrivata tra mille polemiche dopo le durissime parole del capitano Lautaro Martinez, che ai microfoni di DAZN ha invitato ad andare via chi non ha voglia di continuare a difendere i colori dell’Inter.

Parole che, come confermato da Marotta, avevano un obiettivo preciso: Hakan Calhanoglu, che di tutta risposta ha emesso un comunicato pubblicato sui suoi account social per difendersi dalle accuse e rinnovare il suo amore per l’Inter. Per lui però, la strada sembra ormai tracciata: l’addio è quasi certo, direzione Galatasaray, ma manca ancora l’accordo economico, con i turchi che offrono 15 milioni contro i 40 richiesti dall’Inter.

Distanza molto ampia dunque, ma l’Inter è al momento molto attiva anche nel mercato in entrata: dopo Sucic e Luis Henrique, già visti al Mondiale, è arrivato anche Bonny, che nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche con l’Inter e si attende dunque soltanto l’annuncio dell’ufficialità. Nelle ultime ore però, l’Inter ha ufficializzato un altro accordo.

Di Gennaro rinnova con l’Inter: accordo fino al 2026

Classe 1993, Raffaele Di Gennaro è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, respirando fin da ragazzino l’aria di Appiano Gentile. Da sempre considerato un talento promettente tra i pali, ha attraversato un percorso complesso: esperienze in prestito tra Serie B e Serie C, tanta gavetta, momenti di difficoltà e la voglia continua di dimostrare il suo valore.

Il ritorno all’Inter, voluto fortemente dalla società anche per motivi legati alle liste, ha però anche altre motivazioni. Di Gennaro è un uomo spogliatoio, e fa parte dello “zoccolo duro” di italiani presenti in rosa, come Barella, Bastoni, Darmian, Acerbi e Dimarco, un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale.

Con sé porta anche un pizzico di sano interismo, come Federico Dimarco, cresciuto a pane e Inter sin dalla nascita. Di Gennaro sarà dunque il terzo portiere dell’Inter anche per la prossima stagione, salvo eventuali sorprese (Sommer è richiesto dal Galatasaray) che potrebbero anche farlo “promuovere” a secondo di Josep Martinez.