Fiorentina, dopo Dzeko altro acquisto in attacco: l’indizio è chiaro

Edin Dzeko è solo da annunciare ma la Fiorentina è pronta ad un altro colpo in attacco: c’è un giovane talento nel mirino

La Fiorentina non ha ancora ufficializzato l’allenatore ma già lavora alacremente sul mercato. D’altronde è stato tutto deciso: sarà Stefano Pioli a raccogliere l’eredità del dimissionario Palladino. L’ex Milan ha rescisso con l’Al Nassr e nei prossimi giorni potrà firmare con il club viola.

Nel frattempo l’allenatore parmigiano agisce nell’ombra e detta ogni manovra sul mercato della squadra viola. L’arrivo di Edin Dzeko, ad esempio, è stato ovviamente concordato. Il bomber bosniaco (che sarà annunciato nei prossimi giorni), però, non sarà l’unico ingresso nel mercato estivo per quanto riguarda l’attacco.

La squadra viola ha infatti intenzione di potenziare ancora il reparto offensivo in attesa di capire Stefano Pioli quale modulo potrà utilizzare. Nella scorsa stagione Palladino ha variato tra le difesa a tre e quella a quattro ma il tecnico ex Milan ha una predilezione per quest’ultimo schieramento, con il tridente oppure il 4-2-3-1 tra i moduli più utilizzati.

Fiorentina, 10 milioni per il colpo in attacco

Fatto sta che la Viola ha messo nel mirino un giovane talento per potenziare il suo reparto. Si tratta di Sebastiano Esposito, classe 2002 di proprietà dell’Inter con un contratto in scadenza nel giugno del 2026. La Fiorentina ha mostrato interesse per il calciatore che l’Inter vuole cedere solo a titolo definitivo. E la valutazione è stata già fatta: tra i 10 ed i 12 milioni di euro.

La cessione in prestito, infatti, non è contemplata dai nerazzurri vista la scadenza imminente del suo contratto con i nerazzurri. Otto gol in 33 gare nell’ultimo campionato ad Empoli, il calciatore ha caratteristiche perfette per il gioco di Pioli. Ed anche l’ingaggio è ampiamente alla portata: appena 700mila euro l’anno.

Il suo ingaggio è un indizio circa l’addio di Moise Kean? Assolutamente no. Com’è noto, il bomber della Nazionale fino al 15 luglio ha la clausola di rescissione attiva da 52 milioni di euro che ogni club può attivare bypassando le volontà della Fiorentina. Il centravanti, però, si trova bene a Firenze ed ha già rifiutato un’offerta shock dell’Al Qadisiah, pronto a ricoprirlo d’oro.

Vedremo se nei prossimi giorni arriverà un’offerta più allettante da qualche club italiano (vedi Napoli) o europeo impegnato in Champions League. Se Kean non è certo in odore di addio (almeno, non per volontà della Fiorentina), chi lascerà la Toscana è senza dubbi Beltran.

L’attaccante argentino non ha mai convinto appieno in maglia viola ed il suo addio sarà propedeutico all’ingaggio di Esposito. La valutazione del cartellino è di circa 10 milioni di euro.