Inter, va via anche Barella? L’annuncio fa tremare i tifosi

Piove sul bagnato in casa Inter. Lo Scudetto perso all’ultima giornata, la disastrosa finale di Monaco con il PSG, l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense e le conseguente parole dure di Lautaro Martinez, che ha invitato ad andar via chi non vuole restare in nerazzurro, mettendosi contro parte dello spogliatoio. Come confermato da Marotta, le parole erano rivolte in special modo contro Calhanoglu, che di tutta risposta ha replicato con un comunicato stampa apparso sui suoi account social. Ma il centrocampista turco non era l’unico destinatario del messaggio, e le parole del Capitano non sono state prese bene da parte dello spogliatoio.

Se Thuram ha esplicitato il suo dissenso anche pubblicamente mettendo like al comunicato di Calhanoglu, secondo le ultime indiscrezioni le parole di Lautaro non sono piaciute neanche a Dumfries, e il mal di pancia manifestato da alcuni calciatori è stato il motivo per cui Chivu ha indetto un faccia a faccia con la squadra prima di partire per le vacanze, per chiarire la situazione. Anche il futuro del terzino olandese però, sembra essere lontano da Milano.

Al momento del rinnovo ha fatto inserire nel suo contratto una clausola da 25 milioni di euro valida entro il 15 luglio, che potrebbe essere sfruttata dal Barcellona per portare in blaugrana uno degli uomini chiave delle epiche notti di semifinale proprio contro il Barcellona. Ma a far le valigie, oltre a lui e Calhanoglu, potrebbero esserci altri pezzi da 90.

Barella, scandalo in arrivo? L’Inter ora potrebbe pensare alla cessione

Barella e Bastoni coinvolti nello scandalo calcioscommesse. E’ questa la notizia shock lanciata da Fabrizio Corona su Falsissimo.it, dove ha pubblicato una telefonata in cui il suo interlocutore accusa i due interisti di aver giocato addirittura le loro stesse partite. Un’accusa gravissima, che potrebbe minare il già precario equilibrio dello spogliatoio dell’Inter, già messo in crisi dalle accuse lanciate da Lautaro Martinez.

Non è da escludere che l’Inter potrebbe decidere di mettere almeno uno dei due sul mercato, con l’ex Cagliari indiziato principale per questioni anagrafiche: Barella ha 28 anni ed è all’apice della sua carriera, e potrebbe essere l’anno ideale per ricavare da lui una ricca cessione attorno agli 80 milioni di euro, per puntare su profili più giovani e futuribili come Bernabé del Parma o Rovella della Lazio.