Retegui verso l’Arabia? L’Atalanta ha già il sostituto: arriva dalla Serie A

L’attaccante italiano può finire in Saudi Pro League e la società bergamasca avrebbe già in mente il sostituto: ecco chi arriverebbe dal mercato

Circolano in maniera insistente le voci di un trasferimento di Mateo Retegui in Arabia Saudita. Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato del forte interesse da parte dell’Al-Qadsiah per il centravanti naturalizzato italiano. Il capocannoniere della scorsa stagione ha attirato le attenzioni della società saudita, pronta a fare follie per il giocatore.

Il club aveva tentato un primo approccio a Moise Kean, con la volontà di pagare la clausola rescissoria, ma il calciatore ha rifiutato la destinazione. C’è stato anche un sondaggio per Orsolini, anche questo respinto. Infine, uno per Jonathan David, che ha però scelto la Juventus. Per Mateo Retegui è arrivata in queste ore un’offerta ufficiale da 60 milioni di euro e l’Atalanta sta tentennando.

Cessione Retegui, chi lo potrebbe sostituire: i nomi ipotizzati

I nerazzurri potrebbero seriamente accettare la proposta del club arabo, dato che la cifra è estremamente allettante. Anche il giocatore dovrà riflettere sulla proposta economica per il cartellino, che potrebbe risultare determinante. Anche in caso di via libera da parte dell’Atalanta, sarà poi il centravanti a decidere se scegliere l’Arabia Saudita a 26 anni oppure restare in Italia.

Intanto l’Atalanta si starebbe tutelando. In caso di cessione a 60 milioni di Retegui, la Dea ha già individuato i profili giusti per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Si tratterebbe di un doppio assalto al Napoli. Il primo, per un calciatore attualmente presente nella rosa azzurra e il secondo per un obiettivo di mercato dei partenopei.

Uno dei nomi è quello di Jack Raspadori, da tempo nel mirino dei bergamaschi. Vincitore di due scudetti con il Napoli, anche la scorsa stagione è stato importantissimo con 6 gol molto pesanti ai fini della vittoria del campionato. Il classe 2000 verrebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro, ma il prezzo non è ufficiale.

Cifra simile, anche se più tendente addirittura ai 40, è quella che riguarda Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese è il secondo nome valutato dall’Atalanta in queste ore e rappresenterebbe un sostituto ancora più indicato rispetto alle caratteristiche di Retegui. Autore di 14 gol, il centravanti dei friulani stuzzica, ma è da tempo nell’orbita del Napoli che deve solo decidere ad accelerare le operazioni per chiudere il colpo.

Il mercato si accende, dunque, in attesa di scoprire la decisione finale di Retegui. Un possibile effetto domino è dietro l’angolo e può cambiare gli equilibri di tutta la prossima Serie A.