Vlahovic, colpo di scena alla Juve: la decisione drastica di Comolli

L’attaccante serbo potrebbe diventare protagonista di una mossa a sorpresa da parte dei bianconeri: la decisione del nuovo dirigente sarà drastica

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus è arrivata ai titoli di coda, ma riuscire a trovare un acquirente per l’attaccante serbo è meno semplice del previsto. Arrivato a un anno dalla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2026, per i bianconeri la trattativa in uscita è più complessa di quanto la società stesse immaginando.

Il rischio di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo anno è assolutamente tangibile, ma il calciatore ha rifiutato il rinnovo e avrebbe respinto anche l’ipotesi araba. La valutazione in uscita è quindi di 35 milioni di euro, ma nessuna società si è caricata di tale spesa. Specie perché Vlahovic oggi percepisce ben 12 milioni di euro d’ingaggio, un’enormità anche per i più blasonati club europei.

Vlahovic, nuova ipotesi drastica: dialoghi con l’agente

La Juventus starebbe quindi valutando la strategia del Napoli, quella che vide gli azzurri rinnovare il contratto di Victor Osimhen per un anno, facendolo poi partire in prestito verso il Galatasaray. Al momento, questa, sembra lo scenario più percorribile, ma nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova idea che velocizzerebbe i tempi.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, infatti, la prossima settimana è previsto un incontro tra il nuovo dg Comolli e il procuratore di Dusan, Darko Ristic. Le parti si incontreranno per valutare persino una possibile e clamorosa rescissione consensuale.

Una strategia che costerebbe una perdita alla Juventus, per via della buonuscita che verrebbe versata al calciatore, ma che permetterebbe di liberarsi di un peso.

Oggi, infatti, con l’arrivo di Jonathan David e i dubbi su Kolo Muani, Vlahovic è di troppo. La Juve sogna infatti Victor Osimhen, ma con i 12 milioni del serbo da versare, risulta impossibile muoversi sul mercato. Ecco, dunque, la nuova ipotesi legata alla rescissione, con il giocatore che sarebbe libero di firmare gratuitamente per ogni squadra.

Resta, al momento, un’idea che appare troppo dispendiosa economicamente per la Juventus, che non ha intenzione di rimetterci troppo con la partenza di Vlahovic. Se, però, dovesse veramente avvicinarsi lo specchio dell’addio a parametro zero, con mesi di panchine o tribune, allora cresceranno le quotazioni di una rescissione.

Intanto Vlahovic aspetta di conoscere il suo destino, mentre prende atto dell’arrivo di nuovi centravanti come David, e rimarca sui social il suo valore e il suo numero di maglia: il 9, quello degli attaccanti. Ora più che mai, il serbo dovrà dimostrare a tutti di sapersi rialzare da un momento così negativo.