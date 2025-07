Insigne firma subito per un club di A: scelta sentimentale per l’esterno

L’esterno di Frattamaggiore dopo aver rescisso con il Toronto, torna in Serie A: svelato il nuovo club, una scelta sentimentale per il calciatore

“Uno dei più grossi fallimenti della storia della Mls“. Così The Athletic ha definito Lorenzo Insigne dopo la sua rescissione con il Toronto. Insomma, sembra proprio che l’esterno di Frattamaggiore non abbia lasciato un buon ricordo negli Stati Uniti. Tre stagioni con pochi acuti, mai un guizzo degno di nota per portare la sua squadra a competere per il titolo.

E come se non bastasse, anche i presunti dissidi con Bernardeschi e la cospirazione nel 2023 nei confronti del tecnico Bob Bradley, poi esonerato. Insigne e la Mls non si mancheranno di certo, quindi, con il calciatore che già lo scorso gennaio ha provato a lasciare il Canada e ritornare in Italia.

Stavolta sembra che l’obiettivo della Serie A possa concretizzarsi seriamente. Insigne tornerà in Italia, vuole essere ancora protagonista e soprattutto sa di poter dare ancora tanto al calcio italiano ed europeo. I primi abboccamenti con il Bologna non sono andati a buon fine, con i felsinei che hanno ingaggiato Bernardeschi.

Il Torino, invece, non è andato oltre il sondaggio esplorativo. Su Insigne sondaggi anche da parte di Parma ed Udinese che potrebbero anche provare ad affondare il colpo.

Insigne può tornare “Il Magnifico”: il tecnico lo vuole a tutti i costi

Per Insigne, però, c’è un altro club nel suo futuro. Una big, una scelta sentimentale per l’esterno di Frattamaggiore. La Lazio è a caccia di rinforzi ma ha il mercato bloccato per l’ormai arcinoto indice di liquidità. Maurizio Sarri ne è consapevole ma ha ugualmente chiamato il calciatore, forte di un legame affettivo.

Il tecnico di Bagnoli è stato in grado di far esprimere Insigne al massimo delle sue potenzialità, creando un gioco armonico nel Napoli dei 91 punti in cui lui e Callejon, l’altro esterno offensivo del 4-3-3, giocavano a memoria scambiandosi gol ed assist.

Sarri ed Insigne hanno già avuto un confronto e sebbene la Lazio sia attualmente bloccata sul mercato, Insigne è svincolato ed è già stato individuato l’escamotage. Il club biancoceleste, sebbene non possa operare fino a settembre, potrà invece agire alla fine della sessione estiva sugli svincolati.

A tal proposito il club sta lavorando alacremente su questo aspetto: in corso indagini per accertarsi che il blocco sparirà a partire da settembre. Insigne tornerebbe volentieri a lavorare con il suo tecnico preferito e sarebbe anche disposto ad aspettare.

Il piano d’altronde è chiarissimo: la Lazio potrebbe accoglierlo a Formello ed aggregarlo alla squadra per la preparazione e metterlo in forma dandoli le dovute coperture assicurative. Appena sarà possibile tesserarlo, diventerà poi ufficialmente un calciatore della Lazio.

Insigne potrebbe fungere da alter ego di Zaccagni ed all’occorrenza giocare anche falso nueve. Un rinforzo di spessore per Sarri che peraltro già avrebbe in mente sul come utilizzarlo.