Inter, Marotta potenzia la difesa: 30 milioni per il centrale

L’Inter è al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione, cercando di fare uno step importante sia in termini di qualità che di numeri. Già finora sono arrivati tre colpi importanti: Sucic, Luis Henrique e Bonny, ma il mercato non si ferma qui.

In particolare, il reparto difensivo è l’obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra, alla luce delle difficoltà mostrate durante il Mondiale per Club e della necessità di rinnovare una difesa che inizia a mostrare i segni dell’età. La priorità è quindi quella di inserire nuovi volti, giovani e promettenti, che possano portare freschezza senza sacrificare la solidità difensiva.

Gli obiettivi per la difesa: Leoni il preferito ma c’è il piano B

Se il preferito in casa Inter per la difesa è il giovane Giovanni Leoni, il quale resta in cima alla lista nonostante la richiesta di circa 35-40 milioni da parte del Parma, la dirigenza nerazzurra sta anche considerando altre piste. Tra queste, quella che sembra stuzzicare di più è quella che porta a Koni De Winter, difensore classe 2002 del Genoa.

Il centrale è un profilo che l’Inter sta monitorando con attenzione da oltre un anno. Il belga è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro, e dopo una stagione convincente in Serie A, dove ha collezionato 26 presenze e 3 gol, De Winter è pronto a fare il grande salto in una squadra top come l’Inter.

Le caratteristiche di De Winter: giovane, versatile e pronto per il salto

De Winter è un difensore che sa adattarsi. La sua versatilità è uno degli aspetti che maggiormente attira l’Inter. Può giocare da centrale in una difesa a 4 oppure da terzino destro, ma anche come braccetto destro o centrale in una difesa a 3, soluzione che potrebbe essere presa in considerazione se Chivu dovesse confermare il suo schema a 3.

Con le attuali incertezze sulla permanenza di Bisseck e Pavard, e con la necessità di preservare Bastoni al meglio, De Winter rappresenta una soluzione ideale per rinnovare senza perdere in qualità. È un giovane che ha già esperienza in Serie A e potrebbe garantire quella solidità e competitività di cui l’Inter ha bisogno, riuscendo a dare fiato anche ai veterani del reparto.

Con un contratto in scadenza nel 2028 e un valore di mercato che oscilla tra i 25 e i 30 milioni, il difensore belga sembra pronto a lasciare il Genoa, club con il quale è arrivato la scorsa estate dopo un trasferimento a titolo definitivo dalla Juventus. Sebbene le sue richieste siano elevate, De Winter ha dalla sua la qualità e la duttilità, due caratteristiche fondamentali per la difesa dell’Inter.

Inter, che concorrenza per De Winter: il piano di Marotta

Nonostante l’interesse dell’Inter, l’operazione De Winter non è priva di ostacoli. La concorrenza per il belga è infatti agguerrita, con squadre come Tottenham, Crystal Palace e Bournemouth in prima fila. Non solo: anche club di Serie A come l’Atalanta potrebbero inserirsi nella corsa, cercando di strappare il giocatore al Genoa.

In questo scenario, l’Inter potrebbe cercare di alleggerire il costo dell’operazione offrendo una contropartita tecnica. Un nome che circola insistentemente è quello di Valentin Carboni, giovane talento argentino che ha impressionato nel corso dell’ultimo mondiale.

Il Genoa lo segue con interesse da tempo, e l’Inter potrebbe pensare di inserirlo nell’operazione per abbassare la parte cash dell’affare. Tuttavia, l’Inter non vuole perdere definitivamente il controllo su Carboni, e quindi starebbe pensando a un prestito secco o, al massimo, con un diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri.

La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma le basi per un possibile trasferimento di De Winter all’Inter ci sono tutte. Con il futuro del belga che al momento è ancora incerto, il Genoa dovrà decidere se lasciare partire il suo difensore, magari approfittando dell’interesse da parte dei nerazzurri per realizzare un buon affare. D’altra parte, l’Inter è pronta a sfidare la concorrenza e a chiudere il colpo giusto per il futuro della sua difesa.