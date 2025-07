Kean, retroscena inquietante per la Fiorentina: la verità sulla clausola dell’attaccante

Spuntano novità determinanti per il futuro dell’attaccante italiano: il retroscena terrorizza i tifosi Viola e può cambiare tutto il mercato

Il futuro di Moise Kean resta ancora incerto. Ci sono ancora 10 giorni di tempo per pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro e strapparlo alla Fiorentina, ma fin qui, nessun club europeo si è fatto avanti concretamente. L’unica offerta arrivata ai Viola e al giocatore è stata da parte dell’Al-Qadsiah in Arabia Saudita, ma la destinazione non ha convinto il calciatore.

Gli arabi erano disposti a spendere i soldi della clausola e a riempire di oro il giocatore, che però ha scelto di rimanere in Italia. Almeno per il momento, dato che i prossimi 10 giorni potrebbero rivelarsi decisivi per un trasferimento verso qualche altro top club europeo. Di sicuro Kean piace in Premier League, ma molto anche al Napoli, che lo avrebbe inserito nel taccuino di Giovanni Manna.

Moise Kean, la verità sulla clausola: ora la Fiorentina fa tremare

Secondo quanto emerso in questi giorni, il club del patron De Laurentiis avrebbe iniziato ad avanzare un pensiero per il centravanti autore di più di 20 gol nella scorsa stagione, ma da qui a trattare concretamente con la Fiorentina e con il calciatore stesso, ce ne passa. Anche l’Inter lo starebbe prendendo in considerazione, in caso di burrascoso addio di Marcus Thuram, ma nulla di certo.

Cos’è che potrebbe realmente costare caro alla Fiorentina? Si tratterebbe di un dettaglio inserito nel contratto del giocatore. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, nell’accordo tra Kean e Viola è inserita sì la clausola rescissoria da 52 milioni, ma pagabili in due tranche. Questo implica che le società in corsa potrebbero prendere l’attaccante azzurro per 26 milioni subito e la parte rimanente in un secondo momento.

L’ipotesi terrorizza i tifosi della Fiorentina, speranzosi di trattenere Kean. A queste condizioni, però, con una clausola persino dilazionata, immaginare che ci possa essere un affondo serio da parte delle società interessate, è assolutamente plausibile. L’unico aspetto che potrà davvero salvare la Viola dall’addio di Moise, è l’attaccamento del giovane ai colori.

La Fiorentina ha creduto in Kean quando nessuno lo faceva, neanche lui. Questo senso di gratitudine potrebbe spingere il calciatore a rimanere a Firenze per almeno un altro anno ancora, aspettando di capire futuri sviluppi tra un anno.