Milan, scelto il sostituto di Theo Hernandez: tifosi scontenti con Tare per la scelta

I rossoneri hanno scelto chi sarà il sostituto del terzino francese, ma la decisione da parte del nuovo direttore sportivo avrebbe fatto storcere il naso a gran parte dei tifosi

La cessione di Theo Hernandez è sempre più vicina. Il calciatore ha trovato un accordo con l’Al-Hilal e lo stesso ha fatto il Milan, che lascerà partire il terzino verso una nuova avventura nella sua carriera. Il ciclo del francese con i rossoneri si è ormai concluso ed è giusto che le strade si separassero dopo un’ultima stagione turbolenta e il mancato accordo per il rinnovo.

Perdere Theo a parametro zero sarebbe stato un danno enorme per la società, che venderà il calciatore per circa 30 milioni di euro, molti meno di quelli che avrebbe potuto incassare solamente pochi anni fa. Il valore del terzino aveva raggiunto persino la tripla cifra, ma le prestazioni degli ultimi anni e il contratto in scadenza, hanno abbassato notevolmente la sua valutazione.

Milan, arriva il sostituto di Theo Hernandez: la scelta fa discutere

Con la partenza imminente di Theo, il Milan ha iniziato a muoversi per trovare il sostituto. Nella notte, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, ha dato importanti aggiornamenti sul tema, sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Nel video ha svelato il nome di uno dei giocatori che il nuovo d.s. Igli Tare avrebbe puntato per rinforzare la rosa.

Il profilo che è emerso proprio in queste ore è quello di Archie Brown, del Genk. Terzino sinistro, abituato in carriera a giocare a tutta fascia come esterno, ha catturato l’attenzione di Tare e sarebbe finito nella sua short list di obiettivi. Classe 2002, ha compiuto a maggio 23 anni e sembrerebbe pronto a un salto di qualità importante nella sua carriera.

In 205 presenze totali, ha realizzato 27 gol e 28 assist, dimostrando una buona propensione al bonus. Lo scorso anno, ha totalizzato 46 presenze, mettendo a segno 3 reti e 6 assist, ma ricevendo anche 9 cartellini gialli. Un aspetto che andrà sicuramente migliorato.

Il nome di Archie Brown, il cui valore di mercato per Transfermarkt si aggira intorno ai 7 milioni di euro, non ha acceso per nulla la piazza milanista. Sono diversi i commenti di tifosi scontenti sotto al video nel canale di Fabrizio Romano. I sostenitori rossoneri si sono lamentati di una scelta poco impattante per sostituire un calciatore così importante come Theo Hernandez.

Sarà chiaramente il campo a parlare, con Brown che potrà dimostrare tutte le sue capacità in campo. Inoltre, il Milan potrebbe anche muoversi per un secondo acquisto in quella zona del campo o preferire un altro nome, magari più pronto, da mettere a disposizione di Allegri.