Moise Kean, il gesto sul futuro che svela tutto: l’indizio è chiarissimo

Il gesto dell’attaccante della Fiorentina svela tutto: nuovo colpo di scena, l’indizio è chiarissimo

Se in stagione segni 19 gol solo in campionato, 25 coppe comprese e sei l’artefice principale della qualificazione alle coppe europee della tua squadra è inevitabile che i top club posino gli occhi su di te. A maggior ragione se hai una clausola rescissoria che permette di bypassare la trattativa con il club.

La situazione di Moise Kean è più chiara che non si può. Ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro valida per il mese di luglio e la Fiorentina trema. Non vorrebbe privarsi del suo bomber, del calciatore più rappresentativo, ma ora può solo aspettare. La clausola, peraltro, sta attirando quasi come api al miele tutti quei club alla ricerca di un centravanti.

Qualcosa si sta muovendo dalla Premier League, anche se al momento si è ai soli sondaggi, proprio come l’Inter viste le richieste per Marcus Thuram. Anche l’Atalanta potrebbe fiondarsi sul calciatore se davvero dovesse cedere in Arabia Saudita Mateo Retegui, l’unico calciatore autore di più reti in Serie A nella scorsa stagione rispetto a Moise.

Kean, il Napoli fa sul serio: la reazione sui social svela l’addio?

Il club che però spinge maggiormente per la soluzione Kean è senza dubbio il Napoli. I partenopei sono alla ricerca di un alter ego di Romelu Lukaku e non mancano le difficoltà. Il primo obiettivo è Darwin Nunez del Liverpool: l’uruguaiano è entusiasta di poter vestire l’azzurro ma al momento mancano gli accordi con il calciatore per quanto riguarda l’ingaggio (troppi i 6 milioni di euro che guadagna).

E non c’è intesa con i Reds che continuano a chiedere almeno 55 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro per il bomber, una cifra considerata troppo elevata dal club azzurro. Il Napoli considera spropositati anche i 40 milioni chiesti dall’Udinese per Lorenzo Lucca, il piano B per l’attacco, un calciatore molto stimato da Antonio Conte.

Da qui l’idea di virare su Moise Kean, sicuramente più facile da prendere rispetto agli altri due, sebbene le cifre siano ugualmente elevate. I prossimi giorni saranno sicuramente decisivi in tal senso, ma intanto arriva un chiarissimo indizio dallo stesso calciatore.

Sulla sua pagina Instagram sono spariti tutti i post, cancellati in un colpo solo. Un colpo di scena che sta destando molta preoccupazione tra i tifosi della Fiorentina che non vorrebbero perdere la loro punta di diamante. Qual è la spiegazione del gesto del centravanti dell’Italia?

Non è escluso che possa trattarsi di una decisione di tagliare con il passato e quindi un quasi voler annunciare una nuova destinazione per un altro capitolo della sua carriera. Kean, però, potrebbe aver deciso di cancellare tutti i post anche perché è in arrivo una nuova musica. Solo il tempo svelerà tutto.