Jonathan David alla Juventus, già cresce l’hype al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

L’attaccante canadese sta per approdare in Serie A e quindi al Fantacalcio: scopri i nostri consigli su come muoverti e quanto spendere all’asta

La Juventus sta per mettere a segno un colpo super in vista della prossima stagione. Jonathan David è a un passo dal vestire la maglia bianconera e ad approdare in Serie A. Un nome che da tempo girava nell’orbita del campionato italiano, addirittura da anni, quando il Napoli lo aveva adocchiato come possibile sostituto di Victor Osimhen, già nell’estate post terzo scudetto.

Era il 2023, ma non se ne fece più nulla, con il nigeriano che rimase in maglia azzurra e il canadese al Lille. Dopo altre due stagioni, il centravanti è ora uno svincolato e attende di firmare per una nuova esperienza. Sempre il Napoli si era mostrato interessato a inizio giugno, salvo poi virare per altri obiettivi come Nunez e Lucca. A quel punto si è inserita di prepotenza la Juventus.

I bianconeri hanno osservato il giocatore già lo scorso anno, quando il direttore sportivo era ancora Cristiano Giuntoli. Lui stesso lo avrebbe voluto portare al Napoli ormai 2 anni fa e pensò di fare un tentativo anche lo scorso anno in bianconero. Nulla di fatto, ma Comolli ha deciso di accelerare i tempi e portare a termine un’operazione importantissima per il futuro della Juve.

Jonathan David al Fantacalcio: numeri e quanto spendere all’asta

Dopo Kevin De Bruyne, è sicuramente il nome più impattante che sta per approdare nella nostra Serie A. Di quelli che fanno rumore e generano hype. Jonathan David è un attaccante ed è più giovane e dunque il potenziale di gol in canna è molto più elevato. Questo lo rende un profilo interessantissimo anche per le aste al Fantacalcio.

Occhio a non farvi trascinare troppo dall’entusiasmo, non disperdete mai tutto il vostro budget per un solo giocatore. Allo stesso tempo, ragionate con intelligenza e non fatelo andare sotto prezzo. Nella scorsa stagione ha realizzato 25 gol e 12 assist in 49 presenze, vuol dire che il fiuto del gol c’è eccome.

Dovrà adattarsi a un campionato più tattico e difensivo, è vero, ma la doppia cifra la potrà raggiungere senza troppi problemi. In leghe numerose è difficile immaginare che andrà al di sotto del 20% del budget (100 crediti su 500), ma evitate di spingervi oltre al 30% (150 crediti) perché resta pur sempre un calciatore al suo primo anno in Serie A.

Ovviamente, farà tutta la differenza del mondo anche capire che concorrenza avrà. Vlahovic è in partenza, mentre Kolo Muani potrebbe essere riscattato. Sullo sfondo c’è anche il sogno Osimhen. Insomma, sarà fondamentale rendersi conto se David farà da punta principale della Juventus, da super alternativa o da spalla di un altro centravanti. Occhi apertissimi in questi mesi, con le aste già pronte a infiammarsi.