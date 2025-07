Inter, dopo Calhanoglu e Dumfries via un’altra pedina a centrocampo: l’offerta fa vacillare i nerazzurri

Calhanoglu e Dumfries probabilmente lasceranno l’Inter, ma insieme a loro potrebbero esserci anche altre cessioni eccellenti da parte dei nerazzurri

E’ aria di rivoluzione in casa Inter. Dopo gli addii di Arnautovic, Correa e soprattutto il tecnico Simone Inzaghi, che ha accettato la ricca offerta degli arabi dell’Al-Hilal, l’Inter potrebbe ritrovarsi nella prossima stagione con una rosa decisamente modificata rispetto a quella della passata stagione. Con l’arrivo di Chivu sulla panchina dei nerazzurri l’intento è chiaro: puntare sui giovani e svecchiare quella che è la rosa più “vecchia” della Serie A in questo momento.

Arnautovic e Correa, entrambi over 30, sono stati sostituiti da Pio Esposito (20 anni appena compiuti) e Bonny (21 anni), pagato 26 milioni di euro dal Parma, chiaro segnale del nuovo corso della Beneamata, ma a fare le valigie ci saranno altri calciatori. Sembra ormai questione di tempo l’addio di Calhanoglu in direzione Galatasaray, soprattutto dopo la sfuriata di Lautaro e il susseguente comunicato stampa del turco, che ha aperto una frattura forse insanabile.

Insieme a lui anche Dumfries sembra essere tra i possibili partenti: la clausola da 25 milioni di euro valida fino al 15 luglio fa gola a parecchie squadre, Barcellona e Manchester City su tutte, che potrebbero presto affondare il colpo per l’esterno olandese, tra i migliori della passata stagione. Insieme a loro, c’è anche un nome a sorpresa.

Addio Asllani, il Betis fa sul serio: il punto sulla trattativa

Arrivato all’Inter nell’estate del 2022 dall’Empoli, Kristjan Asllani non ha mai convinto a pieno l’ambiente nerazzurro, e la sua esperienza fin qui ha avuto ben più ombre che luci. Nonostante la giovane età (23 anni) che lo farebbe rientrare a pieno nella nuova politica di Oaktree, il nome dell’albanese è finito nella lista dei possibili partenti proprio perché le sue prestazioni non hanno mai convinto.

Chivu potrebbe decidere di fare a meno di lui per provare a puntare magari altri nomi, come quello di Bernabè che ha già allenato al Parma e conosce bene. Su Asllani c’è il forte interesse del Real Betis, che vede in lui il degno sostituto di Cardoso, in uscita dal club spagnolo. L’Inter per il centrocampista chiede 20 mln, mentre il Betis vorrebbe abbassare la parte fissa inserendo una lauta percentuale sulla futura rivendita, un’opzione a cui la società nerazzurra non ha ancora chiuso le porte, e sta valutando trattando le possibili condizioni.