Bastoni lascia l’Inter? Fulmine a ciel sereno in Serie A, viene svenduto

Alessandro Bastoni lascia l’Inter? La notizia allarma i tifosi nerazzurri, sarebbe un fulmine a ciel sereno.

Alessandro Bastoni è certamente uno dei principali artefici dei recenti successi dell’Inter: da Conte a Inzaghi, la qualità del difensore nerazzurro si è rivelata decisiva per il gioco della squadra e per i titoli portati a casa negli ultimi anni. Anche il suo nome, però, secondo alcuni potrebbe finire tra quelli degli addii in una estate che si preannuncia di rivoluzione.

La pesante sconfitta in finale di Champions League rimediata contro il PSG ha causato un vero terremoto per l’ambiente nerazzurro, e l’addio di Inzaghi non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Per dirigenza e squadra è il momento di ripartire con un nuovo progetto con Chivu alla guida, un nuovo corso che però non vedrà la partecipazione di tutti i componenti della rosa della scorsa stagione (Calhanoglu sembra al momento essere il nome più discusso in uscita).

Anche Bastoni, però, a sorpresa, potrebbe essere nella lista dei partenti. Gli estimatori, di certo, non mancano al difensore, che già gli scorsi anni ha avuto diverse importanti offerte per poter lasciare Milano.

Bastoni lascia l’Inter?

Ad agevolare la cessione potrebbero essere le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, che nei giorni scorsi ha messo il nome del difensore nel calderone di un possibile nuovo scandalo scommesse. Notizie che, ovviamente, non hanno al momento riscontri, ma che hanno suscitato un certo chiacchiericcio soprattutto sul web.

Che questa situazione, qualora emergessero nuovi risvolti, possa spingere l’Inter a considerare una eventuale cessione? Il Barcellona apprezza particolarmente il calciatore, e anche Simone Inzaghi ritroverebbe volentieri uno dei suoi pupilli nella sua nuova avventura all’Al-Hilal.

La valutazione dell’Inter non sarebbe certo economica: Bastoni ha dimostrato di essere un top player a livello mondiale, e il suo valore è schizzato alle stelle negli ultimi anni. La valutazione non sarebbe inferiore agli 80 milioni, non pochi, ma considerando le qualità di Bastoni e la forza economica di alcuni club neanche irraggiungibili. Non è da escludere però che l’Inter possa accontentarsi di 50-60 milioni, prima che possa partire una vera e propria indagine sul presunto operato del calciatore.

I tifosi nerazzurri, intanto, seguono con un po’ di apprensione la situazione intorno al club nerazzurro: in due mesi, l’ambiente è passato dal profondo entusiasmo post Barcellona ad un periodo di profonda incertezza. Un addio pesante come quello di Bastoni sarebbe una ulteriore mazzata in una estate sino a questo momento a dir poco complicata per il club.