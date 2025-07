Champions League, cambia ancora il regolamento: due novità pazzesche

La regina delle competizioni europee per club cambia ancora volto: nuova modifica al regolamento, ecco cosa accadrà

La scorsa stagione è stata praticamente rivoluzionaria per quanto riguarda la Champions League. Ha preso il via il nuovo format: girone unico, ben otto partite nella prima fase contro avversari differenti ma con alternanza casa/trasferta per un maggiore spettacolo per i tifosi e soprattutto più entrate economiche per le squadre.

Al termine della prima fase, otto le squadre qualificate direttamente agli ottavi, le successive 16 avversarie in play off da dentro o fuori e le ultime otto eliminate, senza retrocessioni in Europa League. Una novità rivoluzionaria, la risposta della Uefa alla manifestazione parallela che alcune big europee stavano provando ad organizzare.

Una modifica che ha trovato l’apprezzamento generale dei club coinvolti – anche se non soddisfatti appieno dei fondi divisi – ma anche dei tifosi. Una riforma voluta dal presidente Ceferin che si è goduto i risultati con un vero e proprio successo certificato sotto ogni punto di vista. Ora, però, la nuova modifica al regolamento in vigore già per la prossima edizione della Champions che vivrà il clou nella composizione del girone unico e del sorteggio.