Doué nel mirino del Milan: Allegri vuole un nuovo padrone della fascia

Il club rossonero è pronto al grandissimo colpo per rinforzare le corsie: nel mirino c’è Doué, l’ha chiesto Allegri alla dirigenza

È cominciata ufficialmente la nuova era del Milan, con il raduno a Milanello e la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri. L’entusiasmo c’è, ma anche tante domande ancora aperte. Il gruppo lavora già sul campo, ma il tecnico livornese aspetta rinforzi. E non solo uno o due tasselli: servono innesti concreti in più zone del terreno di gioco.

L’arrivo di Samuele Ricci ha portato un po’ di ordine in mezzo al campo, mentre per Luka Modric bisognerà aspettare agosto. Un innesto d’esperienza, certo, ma da solo non basta. Allegri ha chiesto esplicitamente almeno due terzini di fascia, un centrocampista più fisico e, soprattutto, un vero centravanti.

Insomma, il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera è tutt’altro che finito. E proprio da questo mosaico incompleto prende forma un nome nuovo, una pista che sta scaldando l’ambiente milanista nelle ultime ore.

Milan, Theo verso l’Arabia: sulla sinistra si apre un vuoto

Il passaggio di Theo Hernandez all’Al Hilal, dove ritroverà Simone Inzaghi, ha lasciato una voragine sulla corsia mancina. Un addio importante, non solo per le qualità tecniche del francese, ma anche per l’impatto emotivo che aveva sul gruppo e sui tifosi.

Allegri ha fatto riferimento ad Alex Jimenez e Bartesaghi come alternative già presenti in rosa, ma la realtà è che il Milan ha bisogno di qualcosa di più. Ed è proprio qui che entra in scena Guéla Doué, nome che fino a qualche settimana fa sembrava solo una suggestione, ma che oggi si sta trasformando in qualcosa di più concreto.

Il 22enne dello Strasburgo, fratello maggiore di Désiré (stella emergente del PSG), è diventato un obiettivo reale. A volerlo è proprio Allegri, che ne apprezza le doti nei duelli uno contro uno, la capacità di leggere le fasi di gioco e una duttilità che in Serie A può fare la differenza.

Secondo L’Équipe, il Milan ha già presentato una prima offerta da 15 milioni di euro, ma la risposta dello Strasburgo è stata fredda. Il club francese sa di avere tra le mani un profilo in crescita, arrivato dal Rennes solo pochi mesi fa per 6,5 milioni ma già capace di raddoppiare il suo valore grazie a una stagione solida e continua.

Chi è Guéla Doué: caratteristiche e valore sul mercato

Classe 2002, nato ad Angers ma con doppio passaporto ivoriano e francese, Doué è un terzino moderno: forte fisicamente, rapido, ma soprattutto bravo con il pallone tra i piedi. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 34 presenze in Ligue 1, impreziosite da un gol e due assist, contribuendo in modo decisivo al settimo posto dello Strasburgo, che ha conquistato un’insperata qualificazione alla Conference League.

Il suo contratto è lungo (scadenza 2029), ma questo non sembra spaventare la dirigenza rossonera, pronta a fare un investimento per garantire ad Allegri un titolare di prospettiva. Il club francese, però, al momento valuta il giocatore non meno di 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma giustificata dal rendimento e dall’età. E con il via libera dell’allenatore, l’accelerata potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

In un mercato dove spesso si cercano scommesse a basso costo, puntare su un profilo come Doué — già rodato e pronto per un salto di livello — potrebbe essere la mossa giusta per non ritrovarsi a settembre con il fiato corto sulle fasce. E poi, diciamolo: vedere un talento del genere con la maglia rossonera potrebbe accendere la fantasia di molti tifosi. La domanda ora è una sola: il Milan farà sul serio o si limiterà a osservare?