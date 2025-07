Dumfries, ancora una novità sulla clausola: i tifosi dell’Inter tornano a tremare

Spuntano ancora novità sulla clausola rescissoria dell’esterno olandese: perché i tifosi nerazzurri tornano a tremare per le notizie di mercato

Il futuro di Denzel Dumfries non è affatto sicuro. L’esterno olandese ha firmato un contratto che prevedeva l’inserimento di una clausola rescissoria. Solo in questo modo il giocatore si è convinto a rimanere nell’Inter, dopo che l’estate scorsa si erano inseguite numerose voci legate a un possibile addio. Una cessione che torna di moda anche quest’anno, ma con mood completamente diversi.

Dumfries è stato il miglior giocatore della stagione dell’Inter per continuità, probabilmente il più impattante in una fase centrale dell’anno. Il rendimento sulla sua fascia ha permesso ai nerazzurri di competere per lo scudetto fino all’ultima giornata, e di arrivare in finale di Champions League. Ma la scoperta della clausola rescissoria ha iniziato a far tremare i tifosi nerazzurri.

Dumfries, novità sulla clausola rescissoria: nuovo rischio per l’Inter

Le notizie circolate sulla clausola stessa, avevano messo in allarme i sostenitori interisti, che però stavano per tirare un sospiro di sollievo. Questo perché i rumors riportavano di un accordo fino al 15 luglio, dal 16 in poi la stessa clausola sarebbe decaduta e l’Inter avrebbe potuto trattenere con molta più sicurezza il difensore.

A riportare novità in queste ore, però, è Matteo Barzaghi, giornalista esperto dell’Inter. Secondo il collega, la data di scadenza della clausola è il 31 luglio e non il 15. Un mese intero ancora di validità, che ha messo nuovamente in ansia i tifosi. Dumfries potrebbe lasciare il club da un momento all’altro, per oltre 20 giorni ancora.

Una pessima scoperta, che rischia di convincere concretamente il Barcellona a intervenire. I catalani, infatti, si sono mostrati interessati all’olandese e starebbero valutando di pagare i 25 milioni stabiliti dall’accordo tra il calciatore e l’Inter.

Fin qui, al club del presidente Marotta non è arrivata alcuna proposta ufficiale, ma è chiaro che avere ancora un intero mese a disposizione (e non una settimana), può facilitare la decisione di affondare il colpo. Ecco perché la permanenza di Dumfries all’Inter ora è in forte dubbio. La dirigenza interista avrebbe anche meno tempo a disposizione per rimpiazzare il giocatore e lo scenario non entusiasma affatto la piazza.

Le prossime settimane saranno quindi determinanti, con un polverone che ha coinvolto anche lo stesso esterno olandese, non più così convinto di restare. Davanti al pagamento della clausola, il giocatore potrebbe non opporsi affatto.