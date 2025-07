Inter, è ufficiale: accadrà a Marcus Thuram, la dirigenza stavolta è decisa

Il club nerazzurro ora l’ha reso ufficiale: accadrà a Marcus Thuram, la svolta è davvero improvvisa

Un semplice like a volte può scatenare un temporale. E Marcus Thuram lo ha scoperto sulla propria pelle. Sono stati giorni tesi in casa Inter, non tanto per questioni di campo, quanto per dinamiche interne che si sono accese subito dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club.

Al centro della scena c’era lui, Thuram, autore di un gesto social tanto semplice quanto pesante: un “mi piace” al post di Calhanoglu che rispondeva pubblicamente alle accuse di Lautaro Martinez. Un like visto come una presa di posizione, un messaggio non troppo velato. Da lì, il clima si è fatto incandescente.

In tanti hanno pensato che fosse l’inizio di una frattura insanabile tra i due attaccanti, che la convivenza fosse ormai impossibile. E in effetti, per qualche giorno, l’aria in casa nerazzurra era davvero tesa. Ma qualcosa è cambiato: il dialogo, anche grazie all’intervento della dirigenza, ha riportato equilibrio. Le incomprensioni sembrano rientrate e Thuram, almeno per ora, non è più sul piede di partenza.

Thuram nel mirino delle big europee: la situazione

Nonostante le tensioni, c’è da dire che qualche club europeo aveva fiutato la possibilità di approfittarne. In particolare in Premier League, dove Manchester United e Arsenal avevano acceso i radar. Il profilo del francese è di quelli che piacciono: fisicità, velocità, adattabilità su tutto il fronte offensivo. Un attaccante moderno, abituato a reggere la pressione e i riflettori.

Eppure, nessuno ha affondato davvero il colpo. Nessuna offerta ufficiale, nessun rilancio, solo sondaggi e telefonate esplorative. Anche in Bundesliga c’era chi osservava da lontano, ma nessuno si è presentato con la convinzione necessaria per strappare il giocatore all’Inter. La sensazione è che le eventuali pretendenti abbiano preferito aspettare, sperando che la clausola di rescissione potesse fare il lavoro sporco.

Scaduta la clausola: l’Inter riprende il controllo

Già, perché fino a poche ore fa, nel contratto di Thuram era presente una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Una cifra importante, ma alla portata di alcuni top club. Eppure, quella finestra di opportunità si è chiusa. La clausola è scaduta nella notte, e con essa anche la possibilità di portare via il giocatore senza trattare con il club nerazzurro.

Ora, il cartellino è saldamente nelle mani della società, che potrà gestire la situazione con maggiore calma e piena libertà. Non è detto che da qui a fine mercato non arrivino comunque offerte. Ma adesso i termini del confronto sono cambiati: l’Inter non è più vincolata da cifre predefinite e può alzare il prezzo, o semplicemente decidere di tenere il giocatore.

Il valore tecnico e tattico di Thuram è stato evidente nella sua prima stagione in Serie A. Anche nei momenti di difficoltà, ha mostrato di poter essere centrale nel progetto. E poi c’è un altro dettaglio non banale: la volontà del giocatore. Dopo il piccolo terremoto social, pare sia stato lo stesso Thuram a voler chiarire il proprio ruolo all’interno dello spogliatoio.

Un gesto che lascia intendere attaccamento e rispetto, al di là del momento di tensione vissuto. E che potrebbe rivelarsi decisivo per il suo futuro. Ora la palla torna agli altri. Qualcuno proverà davvero a strappare Thuram ai nerazzurri? Oppure questo episodio sarà stato solo un inciampo in un matrimonio ancora tutto da vivere?