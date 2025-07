Juve, Douglas Luiz lascia ma resta in Serie A: sfida subito i bianconeri

Il centrocampista brasiliano saluta la Juve: per lui pronta una nuova avventura ma sempre in Serie A, sarà un rivale dei bianconeri

Un acquisto da oltre 50 milioni, tante aspettative, ma anche tante ombre. La storia tra Douglas Luiz e la Juventus sembra essere arrivata ai titoli di coda. Arrivato con l’etichetta di top player dal Aston Villa, il centrocampista brasiliano avrebbe dovuto rappresentare il cuore tecnico della nuova Juve, ma qualcosa si è inceppato fin da subito.

Né Thiago Motta né Tudor sono riusciti a trovargli una collocazione stabile, e il campo lo ha visto spesso spento, poco ispirato, quasi mai decisivo. Una stagione storta, segnata da incomprensioni tattiche, un’integrazione che non ha mai davvero preso il volo e un rendimento che ha lasciato spazio più a rimpianti che a entusiasmo.

Oggi, nonostante il grande investimento fatto, la società ha deciso: Douglas Luiz è sul mercato. Ma il dettaglio che sorprende è che il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A, e addirittura con un possibile debutto proprio contro la sua ex squadra.

Como alla finestra: sondaggio avviato, si attende la mossa decisiva

L’idea è spuntata quasi in sordina, ma nelle ultime ore ha preso sempre più corpo: il Como, neopromosso con grandi ambizioni e risorse importanti, avrebbe messo nel mirino proprio il centrocampista brasiliano. Secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, il club lariano avrebbe già effettuato un paio di sondaggi esplorativi, senza affondare ancora il colpo.

Il Como non è nuovo a operazioni ambiziose, e l’arrivo di un profilo internazionale come Douglas Luiz potrebbe dare ulteriore slancio a un progetto che vuole sorprendere. La Juventus, dal canto suo, è disponibile a trattare: l’obiettivo è evitare una svalutazione eccessiva del cartellino e alleggerire il monte ingaggi.

Nei prossimi giorni si capirà se i contatti si trasformeranno in una vera trattativa. Di certo, il Como ha la potenza economica per provarci. E la sfida alla Juventus nel prossimo campionato potrebbe essere un’occasione perfetta per una “vendetta” sportiva, se davvero l’operazione dovesse concretizzarsi. E anche una bella storia da raccontare.

Premier sempre vigile: da Manchester a Birmingham, occhi puntati

Nonostante l’interesse del Como, la pista più calda per il futuro del brasiliano resta comunque l’estero. In particolare, un ritorno in Premier League è più di un’ipotesi. Leeds, Everton e lo stesso Aston Villa hanno tenuto vivo l’interesse, anche se ancora nessuno ha formalizzato un’offerta concreta.

C’è poi da monitorare il dialogo aperto tra Juventus e Manchester United per il possibile scambio con Sancho: lì, nei tavoli paralleli, potrebbe entrare anche il nome di Douglas Luiz, con la dirigenza inglese che avrebbe già chiesto informazioni.

Una cosa è certa: a Torino non c’è più spazio per aspettare. L’idea di puntare su altri profili, forse più adatti al calcio italiano, ha preso il sopravvento. La Juventus vuole cambiare volto al centrocampo e il brasiliano, nonostante l’indiscusso talento, è uno dei sacrificabili.

Resta da capire dove sbarcherà: a Como, dove avrebbe la chance di rilanciarsi da protagonista? O di nuovo in Premier League, dove il suo stile di gioco sembra calzare meglio? Magari la risposta arriverà già nei prossimi giorni. O magari sarà il mercato a sorprenderci, come spesso accade quando si pensa che tutto sia già scritto.