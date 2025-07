Gasperini, che sgambetto a Chivu: la Roma vicina all’obiettivo dell’Inter

Sfida apertissima di mercato, con i giallorossi in netto vantaggio sull’obiettivo nerazzurro: il neo tecnico lo può soffiar via al collega

La Roma sta iniziando a muovere i primi passi sul mercato. Fino al 30 giugno i giallorossi erano costretti a cedere, come è effettivamente avvenuto con Tammy Abraham. Trascorsi i primi 10 giorni di luglio, i capitolini hanno chiuso per il rinnovo di Mile Svilar e per la cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors. Ora, però, è tempo di fare sul serio anche in entrata.

Gian Piero Gasperini ha bisogno di rinforzi per rendere la rosa ancora più competitiva. La sua nuova avventura dovrà sostenerlo, per riuscire così a riportare la Roma verso vette non più toccate negli ultimi anni. La dirigenza romanista è quindi intenzionata a muoversi con scelte importanti, tali addirittura da superare la concorrenza della ben più attrezzata Inter.

Richard Rios vicino alla Roma: perché l’Inter è stata superata

Il primo grande obiettivo della nuova Roma targata Gasp è Richard Rios. Il classe 2000 ha stregato l’Inter nella gara del Mondiale per Club con il Fluminense. Una prestazione di altissimo livello che ha catturato l’attenzione anche dei giallorossi. L’Europa vuole il colombiano, che a 26 anni è pronto al salto di qualità.

Mediano cresciuto nel Flamengo, si trasferisce al Fluminense nel 2023 per meno di 2 milioni di euro. Oggi la sua valutazione è di 25 tra parte fissa e bonus. Proprio su questa cifra si aggirerebbe anche l’offerta della Roma, con una scissione tra 20 netti e 5 di extra. Il Fluminense starebbe valutando, ma la proposta appare allettante.

Sul calciatore si era mosso in anticipo proprio l’Inter, ma la vicenda Calhanoglu ha rallentato ogni mossa. Sì perché, nonostante la bufera intorno al turco, al momento il centrocampista non si è mosso da Milano. Il Galatasaray, infatti, non ha presentato alcuna offerta ufficiale, per via dell’imminente acquisto di Victor Osimhen per ben 75 milioni di euro.

Il Gala non ha una disponibilità economica infinita ed ecco che un investimento da altri 30/35 milioni per Calhanoglu risulta molto più complesso. La frenata sull’uscita del turco, ha portato l’Inter a rallentare e la Roma ne ha approfittato. Un’accelerata importante, che potrebbe risultare persino decisiva. Rios è pronto a giocare in Serie A e Gasperini vuole subito lavorare con un obiettivo dichiarato per rinforzare la sua rosa.