Ndoye-Napoli, può saltare tutto: la rivale pronta a scippare il talento del Bologna

Dan Ndoye, c’è ancora distanza tra Bologna e Napoli per il talento rossoblù. La rivale prova ad approfittarne.

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo, e il Napoli vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno regalando ad Antonio Conte nuovi rinforzi e una rosa capace di competere su tutti fronti e di gestire i tanti impegni che gli azzurri dovranno affrontare la prossima stagione. Tra i giocatori che piacciono ormai da tempo ai campioni d’Italia c’è anche Dan Ndoye, ventiquattrenne talento del Bologna.

Secondo quanto riportato dai media nelle ultime ore, però, l’accordo tra Napoli e Bologna per il trasferimento del giocatore sarebbe tutt’altro che concluso. Tra le due dirigenze ci sarebbe distanza sia per quanto riguarda la cifra che le modalità d’acquisto, e ad approfittarne potrebbe essere una rivale degli azzurri.

Ndoye, l’Inter prova a soffiarlo al Napoli?

Tra gli estimatori di Ndoye c’è da tempo anche l’Inter, più volte accostata al giocatore negli scorsi mesi. I nerazzurri dopo la delusione della passata stagione vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Chivu, a partire proprio dall’attacco. Con le conferme di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l’acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma, e la ormai probabile permanenza di Pio Esposito, il nome in bilico è quello di Medhi Taremi, che la dirigenza nerazzurra vorrebbe cedere.

Ausilio e Marotta, però, non vorrebbero sostituirlo con un canonico attaccante d’area, ma preferirebbero optare su un giocatore veloce e di qualità, capace di giocare dietro le punte e di offrire diverse soluzioni per completare il reparto offensivo. Per questo il nome di Ndoye potrebbe rappresentare una importante alternativa, e visti i sodnaggi avvenuti in passato e i buoni rapporti tra Inter e Bologna un inserimento in extremis per soffiare il giocatore al Napoli non è da escludere. Un tesoretto per tentare l’assalto potrebbe arrivare dalle possibili cessioni di Calhanoglu e dello stesso Taremi.

Ndoye è un giocatore di buona versatilità e qualità che ben si adetterebbe alle soluzioni tattiche dei nerazzurri. Spesso nei momenti di emergenza lo scorso anno a mancare è stata proprio una chiave tattica che potesse variare il 3-5-2 di Inzaghi e portare scompiglio nella difesa avversaria. Con Ndoye, si potrebbe anche pensare in certe situazioni ad un tridente con Lautaro e Thuram, con lo svizzero e il francese ad agire tra le linee dietro al capitano nerazzurro. I prossimi giorni saranno importanti per capire quale sarà il destino di Ndoye e dove giocherà la prossima stagione, molto dipenderà dalla capacità di Napoli e Bologna di limare le differenze.