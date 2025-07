Allegri vuole un nuovo bomber: dalla Germania il rinforzo giusto per il Milan

Il club rossonero si è già radunato agli ordini di un Allegri non soddisfatto per il mercato: vuole un altro bomber, individuato un profilo che gioca in Germania

Che Milan ci aspetta nella nuova stagione? Una squadra al lavoro, già dal raduno del 7 luglio, immersa nell’aria carica di rinnovamento che si respira a Milanello. C’è Massimiliano Allegri al comando, e il volto del Diavolo è già cambiato rispetto a un anno fa.

Manca Reijnders, passato al Manchester City, e non c’è più nemmeno Theo Hernandez, ormai agli ordini di Simone Inzaghi all’Al Hilal. Due assenze pesanti. E i volti nuovi? Per ora pochi. Uno solo, a voler essere precisi: Samuele Ricci, strappato al Torino. E poi c’è l’attesa per Luka Modric, che – promesse alla mano – dovrebbe arrivare solo ad agosto. Un avvio cauto, forse troppo. E con il mercato che gira veloce, non ci si può permettere di stare fermi troppo a lungo.

Milan, servono rinforzi: dirigenza a caccia in tutti i reparti

Non è un mistero: il Milan ha bisogno di rinforzarsi. In ogni zona del campo. Allegri lo sa, e lo sa anche Igli Tare, il nuovo direttore sportivo che sta cercando le soluzioni migliori per dare solidità e qualità alla rosa. Ma se c’è un reparto dove i margini di miglioramento sono urgenti, è senza dubbio l’attacco.

Al momento, l’unico centravanti disponibile è Santiago Gimenez, rientrato dalla Gold Cup vinta con il suo Messico. Bravo, promettente, ma da solo non basta per affrontare una stagione piena di impegni e aspettative. Le alternative? Tante le idee sul taccuino – da Darwin Nunez a Mateta, passando per Nicolas Jackson e Vlahovic – ma nessuna pista ha preso davvero quota. Fino a oggi.

Milan, spunta un nuovo obiettivo rossonero in attacco

Negli ultimi giorni il nome di Victor Boniface ha iniziato a girare con insistenza. E non è un caso. Il Milan lo segue da tempo, sin dai suoi esordi, e adesso sta facendo sul serio. Ci sono stati nuovi contatti tra il club rossonero, il Bayer Leverkusen e l’entourage del giocatore.

Un primo passo per capire la fattibilità dell’operazione e, soprattutto, la disponibilità del centravanti classe 2000 a vestire il rossonero. Boniface ha impressionato nell’ultima stagione in Bundesliga, e il suo profilo risponde perfettamente all’identikit cercato da Allegri: fisico, dinamico, giovane ma già con un buon bagaglio internazionale.

Boniface, trattativa complessa: serviranno tanti milioni, la richiesta

Portarlo a Milano, però, non sarà affatto semplice. Il Leverkusen non ha intenzione di svendere uno dei suoi gioielli, e il prezzo per Victor potrebbe facilmente superare i 45 milioni di euro. Cifre importanti, che impongono riflessioni e strategia.

Per questo motivo, la trattativa – se davvero entrerà nel vivo – potrebbe svilupparsi solo ad agosto, quando anche il calciomercato entrerà nella fase calda. Igli Tare, nel frattempo, sta lavorando sottotraccia: valuta le condizioni, cerca l’intesa giusta, prepara il terreno.

Il Milan vuole farsi trovare pronto. Boniface è più di una suggestione, è un obiettivo concreto. Ma, come sempre in questi casi, serve pazienza. E la volontà di investire con coraggio.

Il Milan ha imboccato la strada del cambiamento. E anche se l’inizio è stato timido, c’è la sensazione che qualcosa stia per accendersi. Boniface potrebbe essere il nome giusto per riaccendere l’entusiasmo. La domanda è: il Milan è pronto a fare quello che serve per portarlo a casa?