Simone Inzaghi ha pronto lo sgarbo all’Inter: il big che vuole soffiare a Marotta

Simone Inzaghi è pronto a tirare un brutto scherzo ai nerazzurri: pronto a soffiare il grande obiettivo a Marotta

È finita con le lacrime dell’Allianz Arena e un addio che sapeva di incompiuto: dopo la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain, Simone Inzaghi ha salutato l’Inter e ha scelto l’avventura araba con l’Al Hilal. Ora, però, potrebbe togliersi un clamoroso sfizio a mercato aperto.

L’ex tecnico nerazzurro è pronto a beffare proprio la sua vecchia squadra, soffiandole uno degli obiettivi più seguiti: Ederson dell’Atalanta. Una mossa dirompente, che rischia di infiammare ancora di più le dinamiche di un’estate già rovente. E che suona come una vendetta sottovoce, ma dal peso enorme.

Atalanta sotto attacco: i big nel mirino delle grandi

C’è aria di rivoluzione in casa Atalanta. L’ultima novità? Il probabile addio di Mateo Retegui, ormai a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. L’italo-argentino è vicinissimo all’Al-Qadisiyah, club ambizioso che sta costruendo una rosa da top player per la Saudi Pro League. Un’operazione che apre ufficialmente la porta a nuove cessioni eccellenti. E in cima alla lista c’è un nome che scotta: Ederson.

Il centrocampista brasiliano è reduce da una stagione straordinaria. La sua crescita lo ha trasformato in uno dei mediani più ambiti d’Europa. L’Inter lo aveva messo nel mirino come possibile erede di Calhanoglu, in caso di partenza del turco. Ma proprio quando i nerazzurri sembravano pronti a fare sul serio, è sbucata l’ombra dell’ex. Sì, proprio lui.

Ederson tra Inter e Arabia: Inzaghi tenta lo scippo alla sua ex squadra

L’Al Hilal di Simone Inzaghi si è mosso con decisione. L’ex tecnico dell’Inter, oggi alla guida del club saudita più titolato, ha chiesto espressamente il numero 8 dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da SBA Sport, il brasiliano è diventato una priorità per Inzaghi, che vorrebbe affiancarlo a Sergej Milinkovic-Savic per formare quella che lui stesso ha definito “la coppia di centrocampo più dominante dell’intera Lega araba”.

Un’idea nata quasi in sordina, ma che sta prendendo corpo in fretta. Il tecnico piacentino, del resto, conosce benissimo le qualità di Ederson e sa quanto potrebbe incidere in un contesto come quello della Saudi Pro League, dove il livello tecnico continua a salire. E così, l’Al Hilal si è inserito con forza in una corsa che sembrava tutta italiana, provando a sfilare il talento ex Salernitana proprio alla società con cui Inzaghi ha condiviso trionfi recenti.

L’Inter, al momento, resta alla finestra. Il club nerazzurro si è informato sui costi del cartellino, ma senza ancora affondare il colpo. Tutto dipende da Calhanoglu, destinato a sua volta all’Arabia. Se partirà, i nerazzurri torneranno alla carica. Ma nel frattempo, l’Al Hilal ha già messo in moto la sua macchina.

I numeri dell’operazione: l’Atalanta chiede oltre 70 milioni

Le cifre, come prevedibile, sono da capogiro. Secondo le indiscrezioni, l’Atalanta valuta Ederson più di 70 milioni di euro. Una somma che lo renderebbe la cessione più costosa della storia del club orobico, superando le valutazioni recenti di Teun Koopmeiners e dello stesso Retegui, diretto in Arabia.

La trattativa con l’Al Hilal è già entrata nel vivo, anche se ancora manca l’intesa finale. Gli arabi non hanno problemi economici, ma vogliono capire se l’Atalanta è disposta ad abbassare leggermente le pretese. Sullo sfondo, resta il pressing dell’Inter, che però dovrà fare i conti con i tempi lunghi e le uscite necessarie per finanziare un’operazione di tale portata.

Intanto Ederson osserva. Non ha ancora preso una decisione, ma l’ipotesi Arabia non sembra più così lontana. Il richiamo dei milioni è forte, ma anche quello di un progetto ambizioso guidato da un tecnico che lo conosce bene. E mentre il calciomercato si scalda, resta una domanda sospesa: riuscirà l’Inter a riportarlo in Serie A, o sarà ancora una volta l’Arabia Saudita a strappare la scena?