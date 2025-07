Bernardeschi al Bologna, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

L’esterno d’attacco italiano sta per firmare con il club rossoblù e abbiamo analizzato le mosse migliori in vista della prossima asta del Fantacalcio

A tre anni dal suo addio all’Italia, Federico Bernardeschi sta per tornare in Serie A. L’attaccante ha vissuto la sua esperienza nella MLS, a Toronto. Un’avventura che non ha regalato troppe soddisfazioni al giocatore che bene aveva fatto nei suoi primi anni di carriera alla Fiorentina.

Cresciuto nelle giovanili della Viola, supera tutta la trafila prima del trasferimento in prestito al Crotone. Nel 2014 l’approdo in prima squadra con i gigliati, con 3 stagioni vissute da protagonista. In 93 presenze ha realizzato 23 gol e 11 assist. Un rendimento che ha convinto la Juventus, nel 2017, a presentare una super offerta da 40 milioni di euro e a portare il giocatore in bianconero.

Con la Juve vincerà 3 scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane e, negli stessi anni, anche l’Europeo con l’Italia. In 183 presenze totali, sigla 12 gol e 24 assist. Non numeri così esaltanti, al punto tale che la sua avventura alla Vecchia Signora non è ricordata positivamente da tutti i tifosi. Nel 2022, come detto, si trasferisce al Toronto a titolo gratuito.

Bernardeschi al Bologna: quanto spendere al Fantacalcio

In America gioca 99 partite, segnando 26 gol e siglando 16 assist. Ovviamente il livello del campionato americano è più modesto e i numeri possono diventare un riferimento solamente parziale. Specialmente se parliamo di Fantacalcio, dove servono bonus a profusione per cercare di battere gli avversari.

E a proposito di bonus, quali sono i numeri di Bernardeschi in Italia? A 31 anni è ingeneroso fare paragoni con i suoi anni a Firenze, bisogna osservare il suo rendimento più recente alla Juventus.

Al primo anno in bianconero realizza 5 gol e 6 assist. L’anno dopo 3 reti e 6 assist, seguiti da altri 2 gol e 3 assist, fino alla penultima stagione da 0 gol e 3 assist e all’ultima da 2 gol e 6 assist (Champions League e Coppa Italia comprese). Questi numeri ci danno un quadro molto chiaro: non acquisterete un bomber nelle vostre aste del Fantacalcio.

Con Vincenzo Italiano potrà ritrovare una buona continuità e con Castro e Immobile davanti potrà divertirsi. Difficile, però, pronosticare più di 3-4 gol e 5-6 assist, nelle migliori delle ipotesi. Motivo per cui, nelle aste, non dovete farvi trasportare dall’aspetto nostalgia e dovrete agire con parsimonia, evitando di superare il 3% del budget (15 su 500). Il rischio di scarsa resa è presente.