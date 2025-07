Hojlund, altro che Inter: svelato il top club che lo riporterà in Serie A

L’attaccante danese potrebbe lasciare il Manchester United dopo due stagioni non esaltanti: emergono novità sulla squadra che lo vorrebbe riportare in Italia

La carriera di Rasmus Hojlund ha vissuto un’altalena di emozioni negli ultimi anni. Acquistato nel 2022 dall’Atalanta, che lo ha prelevato dallo Sturm Graz, ha fatto registrare 10 gol in una stagione e tanto è bastato per catturare l’attenzione del Manchester United. I Red Devils hanno scelto di investire ben 77,8 milioni di euro per strapparlo alla Dea nell’estate del 2023.

Si tratta, ancora oggi, della cessione più onerosa nella storia dell’Atalanta, nonché del sesto acquisto più caro di sempre per il Manchester. Il suo rendimento con il club inglese non ha rispettato l’hype che si era creato intorno al suo nome. In due stagioni conta 95 presenze, con 26 gol e 6 assist. Lo scorso anno ha chiuso con 10 reti, le stesse segnare a Bergamo.

A 22 anni, Hojlund resta un prospetto di buonissimo livello, ma è chiaro che il suo valore di mercato non raggiungesse certe vette 2 anni fa e che non sia di certo così elevato oggi. Lo United potrebbe far partire il calciatore per circa 35 milioni di euro e alcune squadre di Serie A starebbero valutando di riportarlo in Italia.

Hojlund, niente Inter: nuovo assalto per il danese

Tra i club più interessati, sicuramente l’Inter, che nelle scorse settimane ha mosso i primi passi per informarsi sulla trattativa. I nerazzurri non hanno affondato il colpo e stanno perdendo terreno su una possibile diretta concorrente. Ci sono ancora incertezze sul danese e per questo i nerazzurri hanno prima voluto assicurarsi il profilo di Bonny.

Ad approfittare di questo momento di stallo nella possibile trattativa, potrebbe essere la Roma. In casa giallorossa c’è chi ha lanciato Hojlund nella stratosfera, ovvero Gian Piero Gasperini. Secondo il Corriere dello Sport, il danese classe 2003 è un pupillo del neo tecnico giallorosso, che starebbe cercando di convincere la società a concludere questo tipo di operazione.

Per via della scarsa liquidità del club capitolino, si starebbe valutando un prestito. Un tentativo di dare spazio a Hojlund nell’anno del Mondiale, consentendogli di giocare al fianco o al posto di Dovbyk. Un’ipotesi che avrebbe allettato il giocatore e che starebbe facendo ragionare il Manchester. Difficile, infatti, incassare cifre veramente importanti, oggi, con il centravanti. L’idea di una rinascita, in prestito, per poi venderlo a titolo definitivo la prossima estate, inizia a stuzzicare i Red Devils.