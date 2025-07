Atalanta, in attesa del nuovo bomber arriva un talento: Juric abbraccia il nuovo Lookman

Il club nerazzurro sta per cedere Mateo Retegui all’Al Qadisiah: Juric si aspetta un sostituto ma nel frattempo è pronto ad accogliere un talento che vale 20 milioni

È arrivata la grande svolta in casa Atalanta: dopo nove anni alla guida della squadra, Gian Piero Gasperini ha detto addio, lasciando spazio a Ivan Juric. Un cambio significativo, che segna l’inizio di una nuova era per i bergamaschi, che dovranno adattarsi a un gioco diverso, ma sempre caratterizzato dalla grinta e dall’aggressività che hanno contraddistinto la Dea negli ultimi anni.

Intanto, il mercato dell’Atalanta ha già preso forma. Se da un lato c’è stato il grande colpo in uscita, con la cessione di Ruggeri all’Atletico Madrid, dall’altro si registra un altro addio, che sembra ormai imminente: Retegui, l’attaccante che ha conquistato il titolo di capocannoniere nel campionato appena concluso, sta per salutare la squadra per trasferirsi agli arabi dell’Al Qadisiah.

Un’ulteriore partenza che lascia un vuoto importante da colmare, ma che potrebbe anche portare un’entrata consistente nelle casse nerazzurre.

Atalanta, addio a Ruggeri e Retegui: servono i sostituti

Con due pedine così importanti in uscita, l’Atalanta è chiamata a intervenire sul mercato per rinforzare la rosa e trovare sostituti all’altezza. Per ora, i nerazzurri hanno già messo a segno alcuni colpi interessanti: sono arrivati Ahanor, giovane terzino sinistro del Genoa, Koussounou e Sulemana, ma il lavoro è tutt’altro che finito.

La società continua a monitorare il mercato per cercare i giocatori giusti da integrare nella nuova filosofia di gioco di Juric. Un nome che sta facendo discutere è quello di Bakker, che dopo una buona stagione in prestito al Lille, potrebbe essere il primo a rientrare in casa Atalanta.

L’idea di ridare il benvenuto all’olandese, che ha dimostrato buone qualità in Francia con 4 gol e 3 assist in 35 presenze, potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata. Juric, infatti, intende valutare Bakker durante il ritiro estivo, che inizierà a metà luglio, per decidere se sarà lui il sostituto ideale per Ruggeri. Tuttavia, non è l’unica opzione sul tavolo, e l’Atalanta continua a cercare alternative valide.

Malick Diouf, il nuovo obiettivo per il mercato: vale 20 milioni

Un altro nome che sta circolando con insistenza è quello di Malick Diouf, talento emergente della nazionale senegalese. Il giovane classe 2004, attualmente in forza allo Slavia Praga, ha attirato l’attenzione di molte squadre europee grazie alle sue prestazioni straordinarie nella stagione appena conclusa, dove ha messo a segno 7 gol e 4 assist in 41 presenze.

La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, un importo che l’Atalanta potrebbe riuscire a sostenere, soprattutto grazie ai proventi derivanti dalla cessione di Retegui. Diouf è un giocatore con grande fisicità e ottima abilità nei duelli, caratteristiche che ben si adattano al gioco aggressivo che Juric vorrà implementare.

Il senegalese ha dimostrato anche una spiccata attitudine offensiva, riuscendo a giocare sia come esterno avanzato che in sovrapposizione a Lookman. Diouf è già un elemento di esperienza anche a livello internazionale, avendo collezionato 6 presenze con la nazionale del Senegal, e vantando già un po’ di competenza nelle competizioni europee, con 9 partite in Europa League e 4 nelle qualificazioni di Champions League.

Non è un caso che lo Slavia Praga abbia acquistato Diouf per soli 2,5 milioni di euro nel gennaio 2024, un affare che potrebbe portare a una vera e propria plusvalenza per la società ceca, se davvero l’Atalanta deciderà di affondare il colpo. Diouf, quindi, rappresenta una soluzione interessante e più economica rispetto ad altri obiettivi di mercato, ma con un potenziale di crescita che potrebbe essere enorme.

In un’operazione che si prevede possa concretizzarsi nelle prossime ore, l’Atalanta potrebbe fare un vero e proprio colpo da maestro, portando in città un giocatore giovane, già pronto e con un grande margine di miglioramento.

Insomma, con l’arrivo di Juric, l’Atalanta è pronta a intraprendere una nuova fase del proprio percorso. Se le cessioni di Ruggeri e Retegui sono state dolorose, la dirigenza sembra essere sulla buona strada per rimpiazzarle con operazioni mirate e strategiche. Non resta che aspettare l’evoluzione del mercato, con il futuro che appare sempre più interessante per la Dea.