Incredibile Milan, sfuma l’affare già chiuso: ha scelto un’altra destinazione

Il club rossonero era intenzionato a chiudere il colpo in tempi brevi, ma il giocatore ha preferito un’altra destinazione: gli sviluppi della vicenda

Il Milan non è ancora riuscito a chiudere un affare in questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri ripartono da una stagione difficile, dove hanno chiuso fuori dalle coppe europee. La vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter è stata una parentesi in un’annata disastrosa, che ha portato al cambio allenatore da Fonseca a Conceiçao e a una serie di brutte disfatte.

Il ritorno di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, avevano ricaricato in parte l’ambiente, ma il calciomercato non ha soddisfatto le aspettative fin qui. Il club ha lasciato partire due pezzi grossissimi come Reijnders e Theo Hernandez e, pur trattenendo Maignan e Leao, la tifoseria milanista non è affatto soddisfatta dell’operato di mercato fin qui.

Archie Brown snobba il Milan: salta l’affare già fatto

Oltre il danno, la beffa, perché il Milan si è visto soffiare davanti agli occhi il sostituto di Theo Hernandez. Archie Brown, infatti, avrebbe scelto il Fenerbahce. Terzino sinistro, il calciatore inglese avrebbe dovuto firmare con i rossoneri nei prossimi giorni L’affare sembrava praticamente fatto e invece ha scelto la Turchia. Una decisione che farà sicuramente discutere.

Per numerosi operatori di mercato, l’arrivo di Brown sembrava praticamente chiuso e invece il classe 2002 ha detto di no al Milan e ha preferito la destinazione turca. Un affare da 8-9 milioni di euro, con il britannico che nella notte ha scelto di volare verso la sua nuova destinazione. Un colpo di scena per molti addetti ai lavori.

Brown lascerà così il Gent dopo 2 anni, 87 presenze, 3 gol e 10 assist. Un bottino che non aveva fatto strappare i capelli dalla gioia ai tifosi rossoneri, che ora attenderanno le prossime mosse del club. Con il colpo Jashari bloccato, lo standby per Javi Guerra e Xhaka e ora la fumata nera per Brown, il mercato del Milan è partito a rilento.

Nei prossimi giorni il club ufficializzerà l’arrivo di Luca Modric, ma il Pallone d’Oro a fine carriera dovrà essere solo un punto di partenza verso una serie di affari che dovranno rinforzare la rosa. Senza colpi in entrata in prospettiva, sarà difficile immaginare un Milan competitivo per la prossima stagione, pur con Allegri in panchina.