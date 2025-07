Inter, addio ad un pilastro di Inzaghi: Chivu spiazzato

Il club nerazzurro continua nel restyling sul mercato dopo la fine della scorsa stagione con zero titoli: non solo Calhanoglu, un altro pilastro di Inzaghi può salutare

Da un lato, il mercato in entrata dell’Inter si fa sempre più interessante con nuovi acquisti già siglati per un totale di 60 milioni di euro. Sucic, Luis Hernandez e Bonny sono stati presi per rinforzare il reparto offensivo e il centrocampo, ma ora i nerazzurri devono fare i conti con il bilancio. L’obiettivo è chiaro: fare cassa, e per farlo, bisognerà pensare a qualche sacrificio.

In questo scenario, non sorprende che si parli di uscite eccellenti e, tra i possibili partenti, spunta il nome di un vero e proprio pilastro di Inzaghi, che sembrava intoccabile: Francesco Acerbi. Ma cosa sta succedendo esattamente? Cosa c’entra il nuovo allenatore Chivu in questa storia? E cosa comporta il futuro di un calciatore che fino a qualche mese fa sembrava imprescindibile?

Il caso Calhanoglu e non solo: le altre cessioni in vista

Non è solo Acerbi a trovarsi al centro di voci di mercato in questo periodo. La situazione di Calhanoglu sta diventando sempre più tesa. Secondo alcune indiscrezioni, il centrocampista turco avrebbe rotto con l’ambiente e, con un clima ormai in fermento, sarebbe pronto a cercare una nuova avventura.

La destinazione preferita? Galatasaray, dove sarebbe già stato avvicinato da diversi mesi. Insomma, tra rinnovi e cessioni, il mercato dell’Inter si sta infiammando e il futuro di alcuni pilastri è davvero in bilico.

Ma c’è un altro giocatore che, come Calhanoglu, potrebbe essere pronto a salutare i nerazzurri: Francesco Acerbi, l’uomo che ha scritto pagine decisive della stagione, come la semifinale di Champions contro il Barcellona. Eppure, oggi il suo futuro all’Inter è tutt’altro che certo.

Inter, un futuro in bilico per Acerbi: i possibili risvolti

Francesco Acerbi si è guadagnato il suo posto nella storia recente dell’Inter. Le sue prestazioni, solidissime e spesso decisive, lo avevano reso uno degli intoccabili di Simone Inzaghi. Ma ora, con l’arrivo di Chivu e un nuovo approccio tattico, il suo status potrebbe essere messo in discussione.

Il contratto di Acerbi, siglato nel 2024, include una clausola rescissoria che potrebbe permettere all’Inter di interrompere unilateralmente il rapporto con il difensore pagando una penale di soli 500 mila euro. Un’uscita che, seppur relativamente economica, aprirebbe a diverse opzioni per il giocatore.

In passato si era parlato anche di un possibile ritorno a lavorare con Inzaghi all’Al-Hilal, ma per il momento tale pista sembra smentita da tutte le parti coinvolte. Tuttavia, non possiamo dimenticare che la situazione tra Acerbi e l’Inter non è sempre stata serena.

Nonostante il legame con l’allenatore, ci sono stati episodi di tensione, come quando il difensore aveva deciso di affidarsi a medici esterni per risolvere alcuni infortuni, scatenando delle frizioni con lo staff tecnico nerazzurro. Inoltre, Chivu, nuovo tecnico, avrebbe manifestato un forte interesse per Giovanni Leoni del Parma, un difensore che, seppur giovane, ha un valore di mercato non indifferente.

E questo potrebbe significare che Acerbi non rientra più nei piani futuri della squadra. Il calciatore, d’altro canto, non ha mai nascosto il suo attaccamento ai colori nerazzurri, ma con il mercato che entra nel vivo e le scelte di Chivu sempre più determinanti, il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Milano nerazzurra.

Insomma, se c’è un momento in cui le certezze sono in discussione, è proprio questo. Inzaghi non c’è più, ma i suoi ex uomini restano protagonisti di un mercato che può riservare sorprese. Acerbi riuscirà a trovare una nuova casa, oppure l’Inter deciderà di tenere l’ex Lazio fino alla scadenza del contratto?