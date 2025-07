Osimhen, l’ultima svolta che può essere decisiva: un rilancio notturno che cambia le carte in tavola

Il Napoli è sempre alle prese con il caso legato al bomber nigeriano: si tratta con il Galatasaray ma arriva un colpo di scena improvviso

Una telenovela che si arricchisce di puntate con colpi di scena dietro l’angolo. L’affare dell’estate si sta tingendo sempre più di giallo, con Victor Osimhen che da solo tiene bloccato il mercato del Napoli ma anche quello del Galatasaray, con l’Al Hilal che spera ancora di poterlo convincere.

Insomma, un caos totale, un po’ come accadde nella scorsa estate quando alla fine il bomber nigeriano a mercato finito passò al Galatasaray. Ad Istanbul si è trovato talmente bene che avrebbe deciso anche di restarci, dopo che i top club inglesi hanno mostrato di essere poco inclini ad esaudire le richieste ed i capricci economici del centravanti.

Quindi Osimhen al Galatasaray, stavolta a titolo definitivo: più facile a dirsi che a farsi perché la trattativa per il bomber non è ancora stata risolta. Il Napoli ed il club turco trattano quasi ad oltranza e nel frattempo è pure scaduta la clausola rescissoria, con De Laurentiis che potrebbe decidere di cedere il calciatore alla cifra che ritiene più congrua.

Dal Galatasaray all’Al Hilal: una nottata bollente

Sia chiaro, la volontà di trovare l’accordo c’è da tutte le parti, anche perché con il Napoli è ormai definitivamente finita ed i milioni da incassare per il nigeriano possono essere reinvestiti per completare la squadra a disposizione di Antonio Conte. L’accordo totale, però, manca ancora e stavolta si è arenato sulle garanzie bancarie che il patron azzurro avrebbe preteso a copertura delle rate per il calciatore.

Di certo c’è che l‘accordo sembra ormai raggiunto: il Galatasaray verserà 75 milioni di euro in due tranche al Napoli: i primi 40 finiranno nelle casse azzurre immediatamente mentre i restanti 35 saranno garantiti nel 2026 in un’unica soluzione, oppure al massimo saranno divisi in due rate da 17,5 milioni l’una nei prossimi due anni.

La proposta finale che è orientato ad accettare De Laurentiis: niente sconti al club di Istanbul, tantomeno pagamenti dilazionati in più anni. In questo ha vinto la linea del patron che non si è fatto prendere alla gola nemmeno dalla volontà del calciatore che dopo settimane di vacanze ha sciolto le riserve esprimendo la unica preferenza per il Galatasaray.

Abdullah Kavukçu, vice presidente del club giallorosso, è ancora a Milano con l’intermediario della trattativa ed il direttore finanziario: in arrivo l’ultima offerta che, si spera, possa essere quella definitiva. Nel frattempo l’Al Hilal ha rilanciato nuovamente offrendo i 75 milioni pagabili in soli due esercizi allo scopo di costruire una squadra davvero imbattibile. La situazione è sempre più complessa.