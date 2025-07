Beukema al Napoli: il motivo ben preciso di Conte nel volerlo a tutti i costi

Il Napoli ha chiuso con il centrale olandese del Bologna: scopriamo il motivo preciso del perché Conte l’abbia voluto a tutti i costi

Ed anche questa telenovela è finita. Sam Beukema sarà un calciatore del Napoli, l’accordo con il Bologna è stato trovato sulla base di 31 milioni di euro più bonus. Dopo settimane di trattative interrotte, di posizioni distanti anni luce e riavvicinamenti, il Napoli ha rotto gli indugi ed ha deciso di chiudere ravvivando una domenica che sta trascorrendo (quasi) tranquilla.

E così il duo olandese – l’altro è Noa Lang – è atteso già martedì a Villa Stuart per le visite mediche. In tempo per raggiungere poi Castel Volturno e soprattutto Dimaro per la prima parte del ritiro degli azzurri. E così si può ritenere soddisfatto anche Conte che per il Trentino non avrà la squadra al gran completo ma due pedine su cui costruire le basi del Napoli in vista della prossima stagione.

Con l’arrivo di Beukema, quindi, la difesa è completa, almeno per quanto riguarda la parte centrale di essa. Cinque i difensori centrali, un’ampia varietà e soprattutto scelte a disposizione per poter ruotare gli uomini e non andare in sofferenza in caso di infortuni o squalifiche in una stagione lunga e dispendiosa.

Perché Conte ha voluto il difensore olandese: i motivi sono diversi

Già, ma perché Conte ha voluto strenuamente il difensore olandese? In primis per la conoscenza della Serie A e per la sua età relativamente giovane avendo 26 anni ma anche per il so essere arcigno contro gli attaccanti avversari ed il piede discreto nell’impostazione. Nel corso della stagione appena conclusa il Napoli è uscito spesso palla al piede dalla difesa con Buongiorno o, in alternativa, con Juan Jesus quando l’ex Torino indisponibile perché infortunato.

Avere un altro centrale in grado di saper dare il via all’azione può dare ulteriori variazioni di gioco al Napoli. Conte, poi, ha ancora negli occhi la parte finale di stagione, quando è stato costretto ad utilizzare Olivera adattato centrale per gli infortuni contestuali di Buongiorno e Juan Jesus.

Ebbene, con cinque centrali, questo pericolo sarà scongiurato. Si ripartirà da Buongiorno e Rrahmani, la coppia meno battuta della Serie A, poi alle spalle Beukema di piede destro e Juan Jesus mancino ma entrambi utilizzabili sia sul centro-destra che sul centro-sinistra ed alle loro spalle il giovane Marianucci che potrà crescere senza pressioni.

E con cinque centrali di ruolo, all’occorrenza potrà lavorare anche sulla difesa a tre. Non è un mistero, infatti, che Conte voglia un Napoli camaleontico, in grado di mandare a memoria almeno due o tre moduli differenti. E con i calciatori attuali nella rosa l’idea può davvero prendere corpo.